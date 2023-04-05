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Британская разведка: РФ ищет способы заткнуть дыры в бюджете для длительной войны

"Европейская правда"Среда, 5 апреля 2023, 09:31
Британская разведка: РФ ищет способы заткнуть дыры в бюджете для длительной войны
Российские рубли. Фото pixabay.com

Российские чиновники ищут способы заткнуть дыры в бюджете, планируя длительную войну против Украины. 

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в среду.

Один из таких способов – выпуск части суверенного долга России в иностранной валюте. 28 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о такой возможности.

Этот шаг почти наверняка свидетельствует, что Россия рассчитывает на внешнюю финансовую поддержку со стороны иностранных государств, которые она считает "дружественными". Когда это будет сделано, инвесторы из других стран смогут покупать суверенный долг России и, следовательно, финансировать некоторые будущие дефициты российского бюджета. 

Такие инвесторы косвенно будут финансировать вторжение России в Украину, отмечает британская разведка.

В последние месяцы российские банки были основными субъектами, покупавшими российский государственный долг. Однако они вряд ли смогут полностью финансировать ожидаемый будущий дефицит бюджета

Российские чиновники, вероятно, рассматривают выпуск внешних долговых обязательств как один из способов заткнуть дыры в российских финансах, поскольку они планируют длительную войну в Украине, отметили в Минобороны Великобритании. Однако остается непонятным, удастся ли России реализовать эти меры.

ВИДЕО ДНЯ

Накануне британская разведка допустила, что в России работают над созданием новых частных военных компаний, которые могли бы стать альтернативной "группе Вагнера" в войне против Украины.

Темы: Росcиявойнабюджет
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