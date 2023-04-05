Россияне терроризируют 9 областей, на Луганщине заселяются в покинутые дома – ОВА

Российские войска продолжают наносить удары по Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Черниговской областям, в Старобельске на Луганщине заселяются в пустующие дома.

Источник: сводные данные областных военных администраций о ситуации по состоянию на 09:00 среды 5 апреля

Детали: На Луганщине южнее Кременной россияне за прошедшие сутки безуспешно пытались атаковать. Вражеским обстрелам в течение суток подверглись Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Диброва, Белогоровка.

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"Оккупанты продолжают грабить мирное население, присваивая личное жилье граждан Украины. Так, в Старобельске они используют представителей коммунальных служб для заселения военнослужащих российских оккупационных войск в квартиры и дома, которые временно покинули граждане Украины. Это происходит под видом профилактических проверок показателей счетчиков", – заявляет ОВА.

В Сватово коллаборанты тоже выспрашивают у соседей о месте пребывания хозяев пустых домов: куда выехали и как были настроены, добавляет ОВА в Telegram.

Также участились случаи вывоза мирных граждан в неизвестном направлении без всяких объяснений после выборочных проверок мобильных телефонов.

ВИДЕО ДНЯ

В Донецкой области за минувшие сутки враг совершил 24 обстрела.

Пострадали населенные пункты: Горняк, Торецк, Красногоровка, Украинск, Авдеевка, пгт Великая Новоселка, с. Карловка, с. Ласточкино, с.Плещеевка, пгт Очеретино, Бахмут, Константиновка, Николаевка.

Повреждено 37 объектов, из которых 22 – жилые дом (в том числе 10 – многоквартирных), школа, 2 больницы, 2 магазина, хозяйственная постройка, гараж, 4 гражданских автомобиля, кафе, СТО, автомойка.

За сутки по области: 4 погибших, 11 раненых.

Херсонщина: за минувшие сутки по области противник совершил 50 обстрелов, выпустив 299 снарядов. Херсонская область находилась под огнем российской авиации, танков и артиллерии. Три человека получили ранения.

Николаевская область: 4 апреля враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады.

Запорожская область: за минувшие сутки оккупанты совершили 104 обстрела гражданской инфраструктуры в 19 населенных пунктах: Гуляйполе, Полтавка, Чаривное, Гуляйпольское, Новоданиловка, Красное, Железнодорожное, Орехов, Новоандреевка, Белогорье, Малая Токмачка, Малиновка, Новопавловка, Ольговское, Егоровка, Луговское, Каменское, Малые Щербаки, Плавни.

Поступило 19 сообщений о разрушениях.

Пункт пропуска на свободную территорию до сих пор не работает: оккупанты не дают возможности проводить эвакуацию мирного населения с захваченных территорий – добавляет ОВА в Telegram.

Днепропетровская область: во вторник были обстрелы Никопольского района. Обошлось без жертв, однако есть разрушения. По Марганецкой общине агрессор целился трижды. Вражеская артиллерия повредила 5 частных домов, побиты хозяйственные постройки, оборвана линия электропередач.

Харьковская область: на Слобожанском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Ветеринарное, Стрелечье, Песчаное, Огурцово, Волчанск, Рубленое, Двуречанское и Тополя.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Масютовка, Купянск, Каменка и Первомайское. Во вторник днем из артиллерии обстреляно с. Одноробовка Богодуховского района. Повреждены 2 жилых дома, гараж и частный автомобиль.

В результате обстрелов с. Подолы Купянского района поврежден жилой дом.

Черниговщина: 4 апреля – ракетный удар (из СУ-35 запущены ракеты) по с. Печенюги Новгород-Северского района. Взрывной волной повреждены 16 сооружений в 7 домохозяйствах и Печенюговская школа. Один человек получил ранения.

Сумщина: в течение вторника россияне совершили обстрелы трех территориальных общин: Белопольской, Краснопольской, Середино-Будской.

В Краснопольской общине ранения получил один человек. Повреждено торговое заведение. Белопольскую общину россияне обстреливали практически в течение всего дня: били из минометов – 49 "прилетов", АГС – 58 выстрелов.

Середино-Будская община: с территории РФ осуществлен минометный обстрел, в результате которого повреждены 2 частных жилых дома и линия электропередач.