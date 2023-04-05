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СМИ узнали, когда Брюссель планирует обсуждение 11-го пакета санкций против России

"Европейская правда"Среда, 5 апреля 2023, 11:04

В ЕС запланировали сроки обсуждения очередного пакета антироссийских санкций в связи с агрессией РФ против Украины.

Об этом узнало издание Politico из собственных источников, сообщает "Европейская правда".

По словам трех европейских дипломатов, Брюссель планирует новый раунд обсуждений между Европейской комиссией и послами ЕС по 11-му пакету санкций после Пасхи, которую по западному обряду отмечают 9 апреля.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что следующий пакет сосредоточат на борьбе с обходом санкций и устранении лазеек.

Накануне необходимость подготовки 11-го пакета санкций против России в телефонном разговоре с фон дер Ляйен обсудил президент Украины Владимир Зеленский.

По данным СМИ, Европейская комиссия также готовит новый юридический документ, который позволит налагать санкции на членов семей известных российских олигархов. Польша и страны Балтии, которые находятся в санкционном авангарде ЕС, предложили подобную схему в феврале.

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Темы: санкцииРосcия
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