От взрыва в Мелитополе в понедельник коллаборант лишился конечностей – мэр Федоров

Законно избранный городской глава оккупированного ныне Мелитополя Иван Федоров заявил, что в результате взрыва 3 апреля один из коллаборантов лишился руки и ноги, а последствия взрыва 5 апреля еще выясняются.

Источник: Иван Федоров в эфире национального телемарафона и РИА Мелитополь

Прямая речь: "У коллаборантов паника нарастает, потому что последние две недели – совершенно адские для рашистов. Только последнее – это понедельник, когда один из коллаборантов не справился с технической безопасностью своей машины и остался без руки, без ноги и в целом такой недееспособный".

Детали: Как сообщалось, 3 апреля во временно оккупированном Мелитополе взорвался автомобиль, в результате чего пострадал коллаборант Максим Зубарев.

По данным РИА Мелитополь, т. н. "главе Акимовской ВГА" Зубареву оторвало ногу до таза, что вызвало большую кровопотерю. Первую помощь гауляйтеру оказали в Мелитопольской больнице, а затем санавиацией транспортировали в Крым.

Федоров в эфире также рассказал об "очередном взрыве", прогремевшем в северо-западных районах Мелитополя в 08:20 в среду 5 апреля.

По словам мэра, в той части города чаще всего бывают взрывы, потому что там расположен военный аэродром и локомотивное депо. Кроме того, там местные жители в последнее время видели скопление российской техники.

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"Точно враги в очередной раз понесли потери, точно их огневая мощь пострадала, но чуть позже будем владеть информацией", – сказал Иван Федоров.

Мэр также отметил, что в поселке Приазовское коллаборанты начали в чатах писать, что россияне "будут сливать Мелитополь так, как Херсон".

Между тем, по словам Федорва, в списках украинских властей уже значатся 700 коллаборантов по Мелитопольщине: это и представители власти, и учителя, и водители локомотивов, которые перевозили российскую технику.