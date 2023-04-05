Министр сельского хозяйства Польши подал в отставку из-за кризиса с украинским зерном

На фоне кризиса с зерном, поступающим из Украины, подал в отставку министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик.

Об отставке Ковальчик объявил на пресс-конференции в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

"Я подал в отставку с должности министра сельского хозяйства и сельского развития", - сказал Ковальчик.

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Решение лишить министра должности приняло руководство партии власти "Право и справедливость", поскольку Ковальчик не справился с кризисом, связанным с украинским зерном.

Украина экспортирует значительную часть своего зерна через сухопутную границу с Польшей в связи с полномасштабным вторжением РФ и затрудненным экспортом по морю. Зерно должно было идти через Польшу транзитом в другие государства, но остается в стране и там продается.

Польские фермеры требовали реакции министерства сельского хозяйства и отставки самого Ковальчика. Глава министерства своими последними заявлениями скорее разозлил, чем успокоил протестующих, отмечают польские СМИ.

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В контексте преемника Ковальчика чаще всего упоминают имя Роберта Телуса - депутата от "Права и справедливости", который возглавляет парламентский комитет по вопросам сельского хозяйства и сельского развития.

Напомним, 5 апреля в Польше находится президент Владимир Зеленский, его визит угрожали сорвать польские фермеры.

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