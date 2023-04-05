Российских и белорусских борцов допустили к международным соревнованиям
Международная федерация греко-римской, вольной и женской борьбы (United World Wrestling) на внеочередном заседании приняла решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям.
Источник: сайт UWW, "Суспільне Спорт"
Детали: Решение о допуске конкретных борцов к соревнованиям будет принимать "независимая панель". Кто в нее будет входить и какие критерии будут определяющими - UWW сообщит в ближайшие недели.
В то же время, атлеты младших возрастных групп (до 15 и до 17 лет) возвращаются к соревнованиям сразу.
Это решение единодушно поддержали все представители бюро UWW. Остальные санкции - в соответствии с рекомендациями МОК - остаются в силе.
Ближайший большой старт в борьбе - чемпионат Европы, который состоится с 17 по 23 апреля в Загребе.
В то же время, вернуться к соревнованиям, согласно новым рекомендациям МОК, смогут только те атлеты из России и Беларуси, которые не объявили активно о поддержке войны, а также не входят в ряды Вооруженных Сил РФ, Росгвардии и других силовых структур.
Российских и белорусских бойцов отстранили от международных соревнований в марте 2022 года. Соответствующее решение было принято после полномасштабного вторжения России в Украину.
Напомним: На Олимпийских играх в Японии в 2021 году единственным олимпийским чемпионом в составе нашей команды стал борец греко-римского стиля Жан Беленюк в категории до 87 кг.
Что предшествовало:
- 31 марта Кабинет министров принял "протокольное" решение, что украинские спортсмены будут бойкотировать турниры, в которых участвуют спортсмены из России или Беларуси.
- 3 апреля Министерство молодежи и спорта заявило, что намерено лишать статуса национальных те федерации, которые не будут бойкотировать соревнования с участием россиян и белорусов.