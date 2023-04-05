Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российских и белорусских борцов допустили к международным соревнованиям

Станислав ПогориловСреда, 5 апреля 2023, 12:52
Российских и белорусских борцов допустили к международным соревнованиям
Фото: Getty Images

Международная федерация греко-римской, вольной и женской борьбы (United World Wrestling) на внеочередном заседании приняла решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям.

Источник: сайт UWW, "Суспільне Спорт"

Детали: Решение о допуске конкретных борцов к соревнованиям будет принимать "независимая панель". Кто в нее будет входить и какие критерии будут определяющими - UWW сообщит в ближайшие недели.

В то же время, атлеты младших возрастных групп (до 15 и до 17 лет) возвращаются к соревнованиям сразу.

Это решение единодушно поддержали все представители бюро UWW. Остальные санкции - в соответствии с рекомендациями МОК - остаются в силе.

Ближайший большой старт в борьбе - чемпионат Европы, который состоится с 17 по 23 апреля в Загребе.

В то же время, вернуться к соревнованиям, согласно новым рекомендациям МОК, смогут только те атлеты из России и Беларуси, которые не объявили активно о поддержке войны, а также не входят в ряды Вооруженных Сил РФ, Росгвардии и других силовых структур.

ВИДЕО ДНЯ

Российских и белорусских бойцов отстранили от международных соревнований в марте 2022 года. Соответствующее решение было принято после полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним: На Олимпийских играх в Японии в 2021 году единственным олимпийским чемпионом в составе нашей команды стал борец греко-римского стиля Жан Беленюк в категории до 87 кг.

Что предшествовало:

  • 31 марта Кабинет министров принял "протокольное" решение, что украинские спортсмены будут бойкотировать турниры, в которых участвуют спортсмены из России или Беларуси.
  • 3 апреля Министерство молодежи и спорта заявило, что намерено лишать статуса национальных те федерации, которые не будут бойкотировать соревнования с участием россиян и белорусов.

Темы: спортРосcияБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоУкраина вернула из плена РФ еще 100 своих защитников

Рада проголосовала за возвращение 30 тыс. грн выплат всем военным. Но это не окончательно

Рада уволила главу Счетной палаты Пацкана

На Ровенщине запретили УПЦ МП

Поплавский уходит с должности ректора КНУКиМ

Никакой роскоши, даже вагоны разные - Чернышов о поезде, который эвакуировал правительство 24 февраля

Все новости...
спорт
Свитолина вернулась в теннисный тур после декрета
Минспорта придумало наказание для федераций, которые не будут бойкотировать россиян
Украинский стронгмен Кордияка получил титул самого сильного человека Европы
Последние новости
17:48
Резников рассказал, что россияне придумали против HIMARS и на что рассчитывают
17:47
Зеленский впервые поговорил с главой правительства Ирака
17:42
фотоПрямое сообщение между Черниговом и Киевом через Десну возобновили: дорога займет 2 часа
17:29
Рада поддержала законопроект о 4 обязательных предметах на ГИА в первом чтении
17:23
США начинают масштабные учения по ядерному сдерживанию
16:56
Рада призвала государства НАТО поддержать вступление Украины в Альянс
16:54
В марте инфляция в Украине замедлилась до 21,3% в годовом измерении – Госстат
16:38
Публичные позиции Украины и России в отношении войны за неделю – ОПОРА
16:37
фото, видеоУкраина вернула из плена РФ еще 100 своих защитников
16:36
фото, видеоНа Соломенке в Киеве мужчина открыл стрельбу по магазину
Все новости...
Реклама: