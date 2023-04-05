Российских и белорусских борцов допустили к международным соревнованиям

Международная федерация греко-римской, вольной и женской борьбы (United World Wrestling) на внеочередном заседании приняла решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям.

Источник: сайт UWW, "Суспільне Спорт"

Детали: Решение о допуске конкретных борцов к соревнованиям будет принимать "независимая панель". Кто в нее будет входить и какие критерии будут определяющими - UWW сообщит в ближайшие недели.

В то же время, атлеты младших возрастных групп (до 15 и до 17 лет) возвращаются к соревнованиям сразу.

Это решение единодушно поддержали все представители бюро UWW. Остальные санкции - в соответствии с рекомендациями МОК - остаются в силе.

Ближайший большой старт в борьбе - чемпионат Европы, который состоится с 17 по 23 апреля в Загребе.

В то же время, вернуться к соревнованиям, согласно новым рекомендациям МОК, смогут только те атлеты из России и Беларуси, которые не объявили активно о поддержке войны, а также не входят в ряды Вооруженных Сил РФ, Росгвардии и других силовых структур.

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Российских и белорусских бойцов отстранили от международных соревнований в марте 2022 года. Соответствующее решение было принято после полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним: На Олимпийских играх в Японии в 2021 году единственным олимпийским чемпионом в составе нашей команды стал борец греко-римского стиля Жан Беленюк в категории до 87 кг.

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