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Посол Китая назвал "риторическим приемом" заявления о "безграничной дружбе" с РФ

Татьяна ЛозовенкоСреда, 5 апреля 2023, 13:13
Посол Китая назвал риторическим приемом заявления о безграничной дружбе с РФ
ФУ цОНГ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Посол Китая в ЕС Фу Цонг назвал "риторическим приемом" заявления о "безграничной дружбе" КНР с Россией.

Источник: The New York Times со ссылкой на интервью Фу Цонга, РБК

Детали: Фу Цонг заявил, что Китай не был на стороне России в войне, и что некоторые люди намеренно неправильно интерпретируют декларацию о "безграничной дружбе" КНР и РФ, подписанную накануне полномасштабного вторжения в Украину.

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По его словам, которые приводит NYT, связи между странами могут быть не такими безграничными, как когда-то заявляли их лидеры.

 "Безграничность" - это не что иное, как риторика", – подчеркнул Фу Цонг.

Он подчеркнул, что Китай не признает усилий РФ по оккупации украинских территорий, включая Крым и Донбасс, а также не оказывал военную помощь РФ.

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По его словам, Пекин не осудил вторжение, поскольку понимает заявления России об оборонительной войне против посягательств НАТО, а также потому, что его правительство считает, что "первопричины являются более сложными", чем говорят западные лидеры.

Как настаивает Фу Цонг, то, что Си Цзиньпин до сих пор не позвонил Владимиру Зеленскому, не имеет большого значения. По его словам, между Украиной и КНР происходят частые контакты на более низком уровне.

"Я знаю, что люди зациклены на президентском звонке. Тот факт, что президент Си не разговаривает с Зеленским, не означает, что Китай на стороне России в украинском вопросе", - добавил Фу Цонг.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя его слова, заявил, что Кремль ориентируется на "содержание и дух контактов", которые состоялись у Владимира Путина и Си Цзиньпина в Москве, и именно они "в полной мере освещают весь спектр вопросов, которые находятся на общей повестке дня".

Темы: КитайРосcиядипломатические отношенияМИД
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