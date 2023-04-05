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Посол Китая назвал "риторическим приемом" заявления о "безграничной дружбе" с РФ

Татьяна ЛозовенкоСреда, 5 апреля 2023, 13:13
Посол Китая назвал риторическим приемом заявления о безграничной дружбе с РФ
ФУ цОНГ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Посол Китая в ЕС Фу Цонг назвал "риторическим приемом" заявления о "безграничной дружбе" КНР с Россией.

Источник: The New York Times со ссылкой на интервью Фу Цонга, РБК

Детали: Фу Цонг заявил, что Китай не был на стороне России в войне, и что некоторые люди намеренно неправильно интерпретируют декларацию о "безграничной дружбе" КНР и РФ, подписанную накануне полномасштабного вторжения в Украину.

По его словам, которые приводит NYT, связи между странами могут быть не такими безграничными, как когда-то заявляли их лидеры.

 "Безграничность" - это не что иное, как риторика", – подчеркнул Фу Цонг.

Он подчеркнул, что Китай не признает усилий РФ по оккупации украинских территорий, включая Крым и Донбасс, а также не оказывал военную помощь РФ.

По его словам, Пекин не осудил вторжение, поскольку понимает заявления России об оборонительной войне против посягательств НАТО, а также потому, что его правительство считает, что "первопричины являются более сложными", чем говорят западные лидеры.

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Как настаивает Фу Цонг, то, что Си Цзиньпин до сих пор не позвонил Владимиру Зеленскому, не имеет большого значения. По его словам, между Украиной и КНР происходят частые контакты на более низком уровне.

"Я знаю, что люди зациклены на президентском звонке. Тот факт, что президент Си не разговаривает с Зеленским, не означает, что Китай на стороне России в украинском вопросе", - добавил Фу Цонг.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя его слова, заявил, что Кремль ориентируется на "содержание и дух контактов", которые состоялись у Владимира Путина и Си Цзиньпина в Москве, и именно они "в полной мере освещают весь спектр вопросов, которые находятся на общей повестке дня".

Темы: КитайРосcиядипломатические отношенияМИД
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