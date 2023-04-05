Дуда вручил Зеленскому наивысшую награду Польши

Президент Польши Анджей Дуда в среду в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву вручил ему орден Белого Орла - высшую награду страны.

Об этом сообщила канцелярия президента Польши, пишет "Европейская правда".

Вскоре после церемонии встречи президента Украины Дуда вручил Зеленскому орден "за заслуги в углублении отношений между Польшей и Украиной, деятельность в сфере безопасности, непоколебимость в отстаивании прав человека", написали в Twitter канцелярии польского президента.

Prezydent @ZelenskyyUa w uznaniu zasług w pogłębianiu stosunków między Polską a Ukrainą, działalność na rzecz bezpieczeństwa, niezłomność w obronie praw człowieka odznaczony Orderem Orła Białego. pic.twitter.com/N73RuaGweW April 5, 2023

Дуда подчеркнул, что орден Белого Орла является старейшей и самой ценной польской наградой. Его вручают исключительным людям, которые своей жизнью внесли вклад в развитие Польши.

"Нет никаких сомнений, что вы, Владимир Зеленский, исключительный человек. Трудно скрыть слезы эмоций, наблюдая за вашим служением Родине. Вы не покинули ни Украину, ни своих соотечественников. Вы - образцовый лидер государства и нации", - сказал Дуда во время награждения Зеленского.

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Президент Владимир Зеленский прибыл в Польшу с визитом 5 апреля утром.

Это его первый официальный визит в Варшаву за время полномасштабной войны.

Помимо этого, президенты Украины и Польши дважды пересекались "в рабочем режиме" в польском Жешуве - в декабре 2022-го и в феврале 2023 года.