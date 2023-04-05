Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

89% украинцев положительно относятся к ЕС, 79% - к НАТО

"Европейская правда"Среда, 5 апреля 2023, 14:55

Подавляющее большинство украинцев выражают положительное отношение к Европейскому Союзу и НАТО среди разных международных организаций.

Об этом свидетельствует опрос Центра Разумкова, который в среду представил директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

Согласно опросу, украинцы выражают положительное отношение к Европейскому Союзу (89%) и НАТО (79%). За ними следуют такие организации, как Организация объединенных наций, Международный валютный фонд и Международный комитет Красного креста.

Реклама:

"Среди международных организаций и объединений большинство респондентов выражают положительное отношение к Европейскому Союзу - 89%, НАТО - 79%, ООН - 70%, Международному валютному фонду - 64,5%, Международному комитету Красного Креста - 63%, ОБСЕ - 58%", - сказал Быченко.

Кроме того, по результатам опроса, 48% граждан положительно относятся к МАГАТЭ. 

А вот в отношении СНГ преобладает противоположное отношение - 65% опрошенных оценивают организацию негативно.

ВИДЕО ДНЯ

В исследовании приняли участие 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. 

В то же время, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Опрос проведен в феврале-марте 2023 года социологической службой Центра Разумкова во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Херсонской областей, Крыма и территорий, на которых происходят боевые действия.

Напомним, результаты Всеукраинского опроса Международного республиканского института за март показали, что поддержка вступления Украины в НАТО и ЕС среди украинцев выросла до рекордного уровня - 82% и 85% соответственно.

Темы: НАТОЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
НАТО
Кулеба обсудил со Столтенбергом о вступлении Украины в НАТО
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Конкурент Трампа обещает отдать РФ часть Украины и блокировать вступление Киева в НАТО
Последние новости
17:36
В Киеве во время обстрела РФ мужчина сел в пылающий автомобиль, чтобы отвезти его подальше от других машин
17:34
Маневрировала 3 минуты: в Польше рассказали детали залета российской ракеты
17:33
Лица, работающие в условиях интенсивных обстрелов, получат повышение зарплаты
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек – ОП
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
Все новости...
Реклама: