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89% украинцев положительно относятся к ЕС, 79% - к НАТО

"Европейская правда"Среда, 5 апреля 2023, 14:55

Подавляющее большинство украинцев выражают положительное отношение к Европейскому Союзу и НАТО среди разных международных организаций.

Об этом свидетельствует опрос Центра Разумкова, который в среду представил директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

Согласно опросу, украинцы выражают положительное отношение к Европейскому Союзу (89%) и НАТО (79%). За ними следуют такие организации, как Организация объединенных наций, Международный валютный фонд и Международный комитет Красного креста.

"Среди международных организаций и объединений большинство респондентов выражают положительное отношение к Европейскому Союзу - 89%, НАТО - 79%, ООН - 70%, Международному валютному фонду - 64,5%, Международному комитету Красного Креста - 63%, ОБСЕ - 58%", - сказал Быченко.

Кроме того, по результатам опроса, 48% граждан положительно относятся к МАГАТЭ. 

А вот в отношении СНГ преобладает противоположное отношение - 65% опрошенных оценивают организацию негативно.

В исследовании приняли участие 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. 

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В то же время, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Опрос проведен в феврале-марте 2023 года социологической службой Центра Разумкова во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Херсонской областей, Крыма и территорий, на которых происходят боевые действия.

Напомним, результаты Всеукраинского опроса Международного республиканского института за март показали, что поддержка вступления Украины в НАТО и ЕС среди украинцев выросла до рекордного уровня - 82% и 85% соответственно.

Темы: НАТОЕС
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