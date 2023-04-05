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Польша и Украина готовят новый договор о сотрудничестве

"Европейская правда"Среда, 5 апреля 2023, 16:30

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Киев и Варшава работают над новым договором о сотрудничестве между странами.

Об этом он сказал на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Варшаве, пишет "Европейская правда".

Дуда заявил, что новый договор о двустороннем сотрудничестве между Польшей и Украиной смогут подписать уже вскоре.

"Сейчас мы работаем над новым договором. Мы верим, что вскоре сможем заключить такой договор между нашими странами. Мы хотим, чтобы у нас было две страны, которые хорошо сотрудничают, относятся друг к другу с уважением, братской, соседской любовью", - сказал он.

Зеленский, говоря об усилении двустороннего сотрудничества, отметил, что Киев заинтересован в том, чтобы Польша участвовала в восстановлении Украины.

"Мы приглашаем польские компании заходить в Украину уже сейчас. Для нас важно, чтобы Польша была одним из ведущих партнеров в восстановлении Украины", - сказал он.

Дуда сообщил, что во время встречи с Зеленским также обсуждались исторические темы, которые в прошлом становились причинами острых споров.

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Темы: ПольшаУкраина
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