Польша и Украина готовят новый договор о сотрудничестве

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Киев и Варшава работают над новым договором о сотрудничестве между странами.

Об этом он сказал на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Варшаве, пишет "Европейская правда".

Дуда заявил, что новый договор о двустороннем сотрудничестве между Польшей и Украиной смогут подписать уже вскоре.

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"Сейчас мы работаем над новым договором. Мы верим, что вскоре сможем заключить такой договор между нашими странами. Мы хотим, чтобы у нас было две страны, которые хорошо сотрудничают, относятся друг к другу с уважением, братской, соседской любовью", - сказал он.

Зеленский, говоря об усилении двустороннего сотрудничества, отметил, что Киев заинтересован в том, чтобы Польша участвовала в восстановлении Украины.

"Мы приглашаем польские компании заходить в Украину уже сейчас. Для нас важно, чтобы Польша была одним из ведущих партнеров в восстановлении Украины", - сказал он.

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Дуда сообщил, что во время встречи с Зеленским также обсуждались исторические темы, которые в прошлом становились причинами острых споров.