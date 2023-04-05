Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Польша и Украина готовят новый договор о сотрудничестве

"Европейская правда"Среда, 5 апреля 2023, 16:30

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Киев и Варшава работают над новым договором о сотрудничестве между странами.

Об этом он сказал на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Варшаве, пишет "Европейская правда".

Дуда заявил, что новый договор о двустороннем сотрудничестве между Польшей и Украиной смогут подписать уже вскоре.

Реклама:

"Сейчас мы работаем над новым договором. Мы верим, что вскоре сможем заключить такой договор между нашими странами. Мы хотим, чтобы у нас было две страны, которые хорошо сотрудничают, относятся друг к другу с уважением, братской, соседской любовью", - сказал он.

Зеленский, говоря об усилении двустороннего сотрудничества, отметил, что Киев заинтересован в том, чтобы Польша участвовала в восстановлении Украины.

"Мы приглашаем польские компании заходить в Украину уже сейчас. Для нас важно, чтобы Польша была одним из ведущих партнеров в восстановлении Украины", - сказал он.

ВИДЕО ДНЯ

Дуда сообщил, что во время встречи с Зеленским также обсуждались исторические темы, которые в прошлом становились причинами острых споров.

Темы: ПольшаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Польша
Большинство поляков чувствуют себя в безопасности, несмотря на соседство с РФ и Беларусью
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Людей из аэропорта Варшавы эвакуировали из-за мужчины, который ехал из Украины с гранатой
Последние новости
17:36
В Киеве во время обстрела РФ мужчина сел в пылающий автомобиль, чтобы отвезти его подальше от других машин
17:34
Маневрировала 3 минуты: в Польше рассказали детали залета российской ракеты
17:33
Лица, работающие в условиях интенсивных обстрелов, получат повышение зарплаты
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек – ОП
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
Все новости...
Реклама: