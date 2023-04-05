В Бахмуте пограничники отбивали штурм 6-ти групп вагнеровцев, бои идут за каждый дом

Силы обороны Украины, среди которых подразделения Государственной пограничной службы, чрезвычайными усилиями сдерживают наступление российско-оккупационных войск на Бахмут.

Источник: ГПСУ, видео, обнародованное командой DeepStateUA

Детали: Пограничники рассказали об отраженном массированном штурме врага в промышленной зоне города.

Дословно: "Противник сосредоточил основные усилия на попытке прорыва рубежа обороны в промзоне города-крепости Бахмут. В этой локации на направлении главного удара вражеских сил стоял один из опорных пунктов пограничников. Бой начался вечером, а противостояние продолжалось до поздней ночи.

В самый ожесточенный момент боя нашу позицию атаковало одновременно шесть групп штурмовиков из числа ЧВК "Вагнер". Украинские защитники уничтожали оккупантов из минометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия. Наемников, которые лезли руинами к окопам в ближней зоне, наши защитники забросали десятками осколочных гранат.

Несмотря на преимущество в живой силе и активное применение артиллерии, российские захватчики успеха достичь не смогли. Огневым поражением нанесены значительные потери противнику, так только убитыми враг потерял 29 захватчиков, а раненых насчитано не менее 40 человек".

Детали: Видео, обнародованное DeepStateUA, свидетельствует, что бойцы Луганского пограничного отряда в Бахмуте ведут бой за каждый дом.

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Напомним: Президент Владимир Зеленский подтвердил, что ситуация в Бахмуте Донецкой области - самая сложная, однако враг не контролирует город. Силы обороны ведут ожесточенные бои с захватчиками.

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