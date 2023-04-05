В пунктах пропуска на западной границе появится бесплатный Wi-Fi

В пяти пунктах пересечения государственной границы на западе Украины запустят бесплатную интернет-сеть Wi-Fi.

Источник: Государственная пограничная служба в Telegram

Детали: Сообщается, что до конца апреля Wi-Fi появится в пунктах пропуска "Краковец", "Рава-Русская" (оба - Львовская область), "Ягодин" (Волынь), "Порубное", "Красноильск" и "Дяковцы" (все три - на Буковине).

По данным ГПСУ, сейчас сетью уже могут воспользоваться путешественники, которые пересекают "Шегини" (Львовская область).