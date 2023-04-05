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Чехия планирует предоставить Украине военную помощь на $29 млн

Среда, 5 апреля 2023, 18:07

Чехия планирует предоставить Украине военную помощь на сумму около 600-700 миллионов крон ($25-29 млн), преимущественно не задействованное чешской армией имущество со складов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова после встречи с президентом Петром Павелом в среду представила список помощи, который Прага уже направила Украине и планирует передать в ближайшее время.

"Помощь, которую мы планируем вместе с начальником Генерального штаба, стоит около 600-700 миллионов крон. Это не финансовая помощь, это военное оборудование, которое все еще находится на наших складах, которое является "ненужным" и которое армия действительно может отправить в Украину, не ставя под угрозу собственную обороноспособность", - сказала Чернохова.

Недавно чешский президент Петр Павел заявил, что Чехия помогала Украине с поставками оружия, насколько это было возможно, но у нее больше нет других вариантов. Он также видит определенные возможности в сфере противовоздушной обороны и боеприпасов, для которых у Чехии есть производственные мощности.

По словам Черноховой, помощь в этой сфере идет, она упомянула о создании совместного чешско-украинского производственного кластера и поставках частных компаний, которым государство выдает ускоренные разрешения.

В феврале, напомним, премьер-министр Чехии Петр Фиала заявлял, что военная помощь Украине со стороны чешского правительства с начала полномасштабного российского вторжения достигла 10 миллиардов чешских крон (422 миллиона евро), а оборонная промышленность Чехии отправила вооружения еще на 30 миллиардов крон (1,27 миллиарда евро).

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Темы: Чехияармия
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