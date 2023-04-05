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Сербия летом проведет масштабные военные учения со странами НАТО

"Европейская правда"Среда, 5 апреля 2023, 18:24

На территории Сербии с 16 по 30 июня состоятся военные учения "Платиновый волк-2023", организованные совместно с США и еще десятью государствами Североатлантического Альянса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации сербского издания Politika.

Учения "Платиновый волк" проходят в Сербии ежегодно, и сейчас к ним приковано особое внимание, поскольку с начала полномасштабной войны России против Украины Белград объявил односторонний на участие в международных военных учениях.

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В министерстве обороны Сербии на запрос Politika ответили, что "Платиновый волк" вывело из-под действия моратория правительство страны на заседании 16 марта.

"Причина такого решения - в выполнении обязательств Республики Сербия по участию армии Сербии в многонациональных операциях. Цель этих учений - в поддержании достигнутого уровня совместимости подразделений вооруженных сил Сербии для участия в таких операциях", - сообщили в ведомстве.

В комментарии сербским СМИ министр обороны Сербии Милош Вучевич ранее утверждал, что учения "Платиновый волк-23" "не являются ни секретом, ни чем-то тайным".

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"Платиновый волк" - это крупнейшие военные учения, проходящие на территории Сербии с 2014 года. В их организации участвует Европейское командование Вооруженных сил США, а также страны Балтии, Франция и Великобритания.

Хотя Сербия не является членом НАТО и критикует Альянс за бомбардировки в 1999 году из-за войны в Косово, с 2006 года она является участницей программы НАТО "Партнерство ради мира".

Темы: СербияНАТО
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