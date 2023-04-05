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Синегубов об обысках в ОВА: Никаких подозрений не получали

Татьяна ЛозовенкоСреда, 5 апреля 2023, 18:37
Синегубов об обысках в ОВА: Никаких подозрений не получали
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, фото ОВА

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что пока чиновникам ХОВА не вручили ни одного подозрения, учреждение работает в штатном режиме.

Источник: Синегубов в Telegram

Прямая речь: "По состоянию на сейчас никаких подозрений должностным лицам ХОВА вручено не было. Областная военная администрация продолжает работать в штатном режиме.

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В случае выявления каких-либо нарушений законодательства, будут немедленно приняты соответствующие кадровые решения и приняты другие необходимые меры.

Сейчас мы не имеем возможности сообщать подробности производства, но сотрудники НАБУ получают всю помощь".

Детали: Синегубов уточнил, что обыски проводились в некоторых структурных подразделениях, руководстве аппарата ОВА и у одного из заместителей начальника ХОВА. Ранее стало известно, что это заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская.

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Предыстория:

  • Харьковская ОВА сообщила, что Национальное антикоррупционное бюро Украины 5 апреля провело следственные действия в подразделениях администрации. В НАБУ подтвердили обыски в ОВА.

Темы: Харьковская областьНАБУобыски
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