Польша отказалась проводить Кубок мира по фехтованию из-за допуска россиян

Польша присоединилась к перечню стран, отказавшихся проводить этапы Кубка мира по фехтованию после возвращения в соревнования спортсменов из России и Беларуси.

Источник: "Суспільне Спорт"

Детали: От проведения этапов уже отказались в Германии, Франции и Дании. Федерация фехтования Польши присоединилась к протесту, объявив об отмене отборочного олимпийского турнира в женской рапире, который должен был пройти 21-23 апреля в Познани.

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В своем заявлении польская сторона объяснила отказ тем, что при условии бойкота соревнований украинской стороной на турнир могут неконтролируемо заявиться атлеты государств-агрессоров. В федерации также сетуют на отсутствие возможности должным образом отслеживать процесс отбора россиян, в соответствии с новыми рекомендациями Международного олимпийского комитета.

Напомним: На внеочередном конгрессе Международной федерации фехтования (FIE) большинство членов организации поддержали возвращение спортсменов РФ и Беларуси в соревнования. Решение приняли еще до обнародования новых рекомендаций МОК, который официально посоветовал допускать атлетов из двух стран к личным соревнованиям при условии, что они не поддерживают войну в Украине.

Со своей стороны, Украина уже объявила о бойкоте фехтовальных турниров, в которых будут участвовать россияне и белорусы. В МОК и FIE также обратились более 300 спортсменов с призывом пересмотреть решение о допуске атлетов двух стран.