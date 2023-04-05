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Польша и Украина подписали меморандумы о восстановлении и совместном производстве боеприпасов

"Европейская правда"Среда, 5 апреля 2023, 19:46

Польша и Украина подписали меморандумы о сотрудничестве в восстановлении Украины и соглашение о сотрудничестве в совместном производстве 125-мм танковых боеприпасов.

Об этом сообщает TVN24, пишет "Европейская правда".

В присутствии президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в канцелярии премьер-министра в Варшаве были подписаны два документа по восстановлению Украины и вооружения.

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"Поляки знают большую ценность свободы и солидарности, поэтому мы поддерживаем украинцев в их борьбе. Безопасность всей Европы и безопасность Польши также поставлены на карту в этой войне", - сказал Моравецкий.

Моравецкий добавил, что Украина покупает вооружение, произведенное на польских заводах, в частности САУ Krab и бронетранспортеры "Rosomak".

Ранее сообщалось, что Украина приобретет у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak польского производства.

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Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Киев и Варшава работают над новым договором о сотрудничестве между странами.

Темы: ПольшаУкраина
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