Польша и Украина подписали меморандумы о восстановлении и совместном производстве боеприпасов

Польша и Украина подписали меморандумы о сотрудничестве в восстановлении Украины и соглашение о сотрудничестве в совместном производстве 125-мм танковых боеприпасов.

Об этом сообщает TVN24, пишет "Европейская правда".

В присутствии президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в канцелярии премьер-министра в Варшаве были подписаны два документа по восстановлению Украины и вооружения.

"Поляки знают большую ценность свободы и солидарности, поэтому мы поддерживаем украинцев в их борьбе. Безопасность всей Европы и безопасность Польши также поставлены на карту в этой войне", - сказал Моравецкий.

Моравецкий добавил, что Украина покупает вооружение, произведенное на польских заводах, в частности САУ Krab и бронетранспортеры "Rosomak".

Ранее сообщалось, что Украина приобретет у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak польского производства.

📸 W #KPRM trwa spotkanie dwustronne premiera 🇵🇱 @MorawieckiM i prezydenta 🇺🇦 @ZelenskyyUa wraz z delegacjami obu państw.



➡️ Podczas spotkania omawiane są możliwości dalszego wsparcia 🇺🇦 w walce o wolność i bezpieczeństwo Europy oraz kwestie odbudowy zniszczeń wojennych i… pic.twitter.com/BOFhtzSCap ВИДЕО ДНЯ April 5, 2023

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Киев и Варшава работают над новым договором о сотрудничестве между странами.