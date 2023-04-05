Защитники показали работу с высокоточными снарядами Excalibur

Украинские защитники показали работу с американскими высокоточными снарядами Excalibur.

Источник: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook

Прямая речь военного Владимира, который работает с артиллерийскими расчетами: "Для эффективного истощения врага большое значение имеет влияние артиллерии и использование высокоточных снарядов Excalibur.

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Постоянное огневое поражение, которое круглосуточно осуществляли наши артиллеристы на Правобережье, привело к потере противником огромного количества техники, в частности, двух комплексов С-300, из которых враг обстреливал Николаев".

Детали: Защитники рассказывают о том, что с первого или второго выстрела техника врага начинает гореть.