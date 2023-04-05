Если Китай даст России летальное оружие, это будет "историческая ошибка" – генсек НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду призвал Китай не предоставлять России летальную военную помощь, заявив, что этот шаг станет "исторической ошибкой" Пекина.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе по итогам министерской встречи НАТО, передает корреспондент "Европейской правды".

Столтенберг подчеркнул, что Китай отказывается осуждать российскую агрессию, поддерживает российскую пропаганду и экономику, а также сотрудничает в военной сфере в Индо-Тихоокеанском регионе.

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"Члены Альянса четко заявили, что любое предоставление Китаем летальной помощи России было бы исторической ошибкой с глубокими последствиями", - подчеркнул он, добавив, что на этом фоне единство НАТО важно как никогда.

Позже генсек Альянса уточнил, что пока нет ни одного подтвержденного факта предоставления китайской летальной помощи России.

"Но мы очень внимательно следим за этим. И мы также очень четко заявляем, что это будет большой ошибкой", - отметил Столтенберг и добавил, что НАТО должен четко осознавать эти вопросы в нашем взаимодействии с Китаем.

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Ранее СМИ сообщали, что США располагают разведданными о том, что китайское правительство рассматривает возможность поставки России беспилотников и боеприпасов для использования в войне в Украине.

В Белом доме рассказали, что четко дали понять Китаю за закрытыми дверями о серьезных последствиях для него в случае предоставления летальной помощи России.