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В ЕС не могут договориться, как потратить 1 млрд евро на боеприпасы для Украины – СМИ

"Европейская правда"Среда, 5 апреля 2023, 21:53

Споры между постоянными представителями государств Европейского Союза по распределению части средств в рамках плана по передаче Украине миллиона артиллерийских снарядов замедляют его реализацию.

Об этом говорится в публикации Politico, которую цитирует "Европейская правда".

По данным информированных собеседников издания, послы ЕС в среду не смогли достичь значительного прогресса в одном из ключевых вопросов плана по закупке боеприпасов для Украины.

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Спор касается вопроса, с кем будут заключаться контракты на производство боеприпасов - только с компаниями ЕС или и внешними производителями тоже. По данным Politico, Франция поддерживает первый вариант вместе с Грецией и Кипром, которые не хотят, чтобы средства попали в Турцию.

Относительно другой части плана - передачи Украине боеприпасов из собственных складов - послы ЕС смогли достичь согласия, и соответствующий юридический документ, как ожидается, будет опубликован на следующей неделе.

Как известно, 20 марта Совет Европейского Союза согласовал план поставки Украине одного миллиона артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев.

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План состоит из трех этапов. На первом государства-члены ЕС передадут Киеву снаряды из своих запасов, получив компенсацию от Европейского фонда мира - всего на это выделят 1 миллиард евро.

На втором этапе еще столько же средств будет выделено на заключение контрактов с производителями артиллерийских боеприпасов, а дальше государства ЕС будут расширять собственные мощности по их изготовлению.

Читайте также: Снаряды в обход Венгрии: как и на каких условиях ЕС совместно будет поставлять боеприпасы Украине.

Темы: ЕСУкраинаоружие
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