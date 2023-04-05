Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ЕС не могут договориться, как потратить 1 млрд евро на боеприпасы для Украины – СМИ

"Европейская правда"Среда, 5 апреля 2023, 21:53

Споры между постоянными представителями государств Европейского Союза по распределению части средств в рамках плана по передаче Украине миллиона артиллерийских снарядов замедляют его реализацию.

Об этом говорится в публикации Politico, которую цитирует "Европейская правда".

По данным информированных собеседников издания, послы ЕС в среду не смогли достичь значительного прогресса в одном из ключевых вопросов плана по закупке боеприпасов для Украины.

Спор касается вопроса, с кем будут заключаться контракты на производство боеприпасов - только с компаниями ЕС или и внешними производителями тоже. По данным Politico, Франция поддерживает первый вариант вместе с Грецией и Кипром, которые не хотят, чтобы средства попали в Турцию.

Относительно другой части плана - передачи Украине боеприпасов из собственных складов - послы ЕС смогли достичь согласия, и соответствующий юридический документ, как ожидается, будет опубликован на следующей неделе.

Как известно, 20 марта Совет Европейского Союза согласовал план поставки Украине одного миллиона артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев.

План состоит из трех этапов. На первом государства-члены ЕС передадут Киеву снаряды из своих запасов, получив компенсацию от Европейского фонда мира - всего на это выделят 1 миллиард евро.

ВИДЕО ДНЯ

На втором этапе еще столько же средств будет выделено на заключение контрактов с производителями артиллерийских боеприпасов, а дальше государства ЕС будут расширять собственные мощности по их изготовлению.

Читайте также: Снаряды в обход Венгрии: как и на каких условиях ЕС совместно будет поставлять боеприпасы Украине.

Темы: ЕСУкраинаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минобороны Дании анонсировали поставки САУ CAESAR и танков Leopard 1

В сети неизвестные распространяют фейковые публикации от имени "Украинской правды": УП обращается в СБУ

видеоСБУ показала эксклюзивные кадры с освобожденными пленниками РФ

Завладение 500 миллионами: НАБУ объявило в розыск экспредседателя Фонда госимущества Сенниченко

фото, видеоУкраина вернула из плена РФ еще 100 своих защитников

Рада проголосовала за возвращение 30 тыс. грн выплат всем военным. Но это не окончательно

Все новости...
ЕС
89% украинцев положительно относятся к ЕС, 79% - к НАТО
Турция скупает российское дизельное топливо, которое больше не поставляется в ЕС
Избранный президент Черногории заявил, что будет следовать политике ЕС в отношении России
Последние новости
22:17
Зеленский утвердил Кравченко на должности главы Киевской ОВА
22:16
Визит Путина в Турцию пока не планируется - глава МИД
22:00
В России хотят рассылать повестки по интернету: уклонистам запретят выезд из страны
21:46
Ветераны смогут получить грант на собственный бизнес: что для этого нужно
21:33
США призовут союзников усилить финансовое давление на РФ и увеличить помощь Украине
21:21
В "Антонове" ожидают, что вторая "Мрия" будет приносить $30 миллионов ежегодно
21:10
Пентагон прокомментировал "сливы" секретных документов: очень серьезный риск для безопасности
21:01
На Херсонщине россияне с беспилотника атаковали лодку с людьми - ОВА
20:57
Официально о войне могут говорить три человека – Маляр об "утечке" данных
20:47
Премьер Греции заверил Зеленского в поддержке Украины столько, сколько будет необходимо
Все новости...
Реклама: