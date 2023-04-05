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Россия планирует перебросить часть войск из Беларуси на восток Украины

Алена МазуренкоСреда, 5 апреля 2023, 22:19
Россия планирует перебросить часть войск из Беларуси на восток Украины
АНДРЕЙ ДЕМЧЕНКО. ФОТО ГПСУ

Российские оккупанты планируют переправить из Беларуси почти 2 тысячи своих военных в Россию, чтобы потом привлечь их к боевым действиям на востоке Украины.

Источник: брифинг спикера ГПСУ Андрея Демченко

Прямая речь: "Нам известно, что сейчас начались мероприятия по выводу части российских военных на территорию России из Беларуси.

Ранее мы сообщали, что на территории Беларуси находится около 4 тысяч российских военных. После тех мероприятий, которые сейчас начались, их количество еще снизится.

По нашим данным, из Беларуси выйдет около 2 тысяч военных, которых Россия в дальнейшем планирует привлечь к боевым действиям на востоке Украины для усиления своей группировки".

Детали: По словам представителя пограничников, в действиях тех подразделений белорусской армии, которые усиливают границу с Украиной, ничего не изменилось, и они находятся на определенной удаленности от украинской границы.

Он добавил, что на границе должны быть готовы к развитию любой ситуации: "Мы понимаем коварство врага. Поэтому с нашей стороны, как и раньше, происходит укрепление как линий границы, так и пограничных линий".

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Демченко пояснил, что укрепление необходимо, чтобы все составляющие сил обороны имели все возможности для того, чтобы отразить любую атаку с этого направления или противодействовать любым провокациям на этом участке.

Предыстория:

  • В пятницу Лукашенко в ходе послания белорусскому народу заявил, что страны НАТО готовятся к вторжению на белорусскую территорию.
  • По поручению самопровозглашенного президента Александра Лукашенко в Беларуси начали проверку боевой готовности Вооруженных сил Беларуси.
  • Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания белорусскому народу заявил, что российские войска на территории страны подчиняются ему, а не президенту РФ.
  • В целом Лукашенко львиную часть своего послания к народу посвятил не Беларуси, а российской войне против Украины, много раз подчеркивал необходимость переговоров Зеленского и Путина, а также немного напугал ядерным оружием и тем, что Россия якобы еще не развернула свою военную машину в полную силу.

Темы: Пограничная службаБеларусьРосcияВооруженные силы
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