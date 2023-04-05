Россия планирует перебросить часть войск из Беларуси на восток Украины

Российские оккупанты планируют переправить из Беларуси почти 2 тысячи своих военных в Россию, чтобы потом привлечь их к боевым действиям на востоке Украины.

Источник: брифинг спикера ГПСУ Андрея Демченко

Прямая речь: "Нам известно, что сейчас начались мероприятия по выводу части российских военных на территорию России из Беларуси.

Ранее мы сообщали, что на территории Беларуси находится около 4 тысяч российских военных. После тех мероприятий, которые сейчас начались, их количество еще снизится.

По нашим данным, из Беларуси выйдет около 2 тысяч военных, которых Россия в дальнейшем планирует привлечь к боевым действиям на востоке Украины для усиления своей группировки".

Детали: По словам представителя пограничников, в действиях тех подразделений белорусской армии, которые усиливают границу с Украиной, ничего не изменилось, и они находятся на определенной удаленности от украинской границы.

Он добавил, что на границе должны быть готовы к развитию любой ситуации: "Мы понимаем коварство врага. Поэтому с нашей стороны, как и раньше, происходит укрепление как линий границы, так и пограничных линий".

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Демченко пояснил, что укрепление необходимо, чтобы все составляющие сил обороны имели все возможности для того, чтобы отразить любую атаку с этого направления или противодействовать любым провокациям на этом участке.

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