Глава МИД Британии: членство Украины в НАТО может обсуждаться после победы в войне

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли считает, что сейчас не время вести предметный разговор о заявке Украины на вступление в Североатлантический Альянс.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Politico.

Клеверли признал обязательство НАТО принять в свой состав Украину, принятое во время Бухарестского саммита 2008 года, но предостерег, что этот вопрос будет обсуждаться на более позднем этапе.

"Очевидно, что существуют давние обязательства предоставить Украине путь к членству в НАТО. Но приоритетом, конечно, на сегодня является их самооборона здесь и сейчас", - отметил британский министр.

По его мнению, место Украины в европейской архитектуре безопасности должно решаться уже во время ее послевоенного восстановления.

"Как часть этого восстановления украинцы и, конечно, все остальные хотят видеть надежный способ гарантировать, что жестокость, которой они подвергаются, не повторится в будущем. Как именно это произойдет - это разговор, который еще предстоит провести", - добавил он.

Как подчеркнул Клеверли, Великобритания хочет поддержать Украину "на пути к членству в НАТО", "но я думаю, что важна последовательность - и сегодняшняя работа помогает им защитить себя".

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Альянс сейчас разделился во мнениях относительно того, как реагировать на стремление Украины о членстве в НАТО. Великобритания и США, например, стремятся сосредоточиться на немедленной практической помощи Киеву, однако восточные члены НАТО хотят приблизить Украину к Альянсу уже сейчас.

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на членство в Североатлантическом альянсе и рассчитывает, что на саммите в Вильнюсе получит новые заверения относительно вступления в НАТО.

Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос предоставления Украине Плана действий членства в НАТО больше не стоит на повестке дня. По его словам, Украина подала заявку на вступление и на саммите в Вильнюсе ожидает решения, которые приближают членство Украины в НАТО.

А президент Владимир Зеленский, находясь в Польше в среду, заявил, что Украина не будет соглашаться на альтернативные предложения, которые могли бы заменить членство в НАТО.