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Зеленский призвал Польшу проявить лидерство в авиационной коалиции

Алена МазуренкоСреда, 5 апреля 2023, 23:22
Зеленский призвал Польшу проявить лидерство в авиационной коалиции
фото: ОП

Во время визита в Польшу президент Владимир Зеленский призвал страну проявить лидерство в авиационной коалиции и помочь Украине получить современные истребители F-16.

Источник: речь президента в Варшаве

Прямая речь: "Когда битва требует артиллерии, ее стоит предоставить. Когда победа требует танков, их грохот должен зазвучать на передовой.

Когда независимость требует воздуха, не надо обращать внимания, как отреагируют в России на самолеты у нас, не стоит думать, какое число будет выглядеть безопаснее рядом с буквой F - 16 или какое-то другое. Стоит действовать!

Действовать так же, как ваше лидерство проявило себя в танковой коалиции. Верю, что проявится и в авиационной коалиции".

Напомним:

  • Польша передала Украине несколько первых истребителей МиГ-29.
  • 4 апреля состоялось первое заседание Комиссии Украина-НАТО с 2017 года, когда был принят образовательный закон, против которого выступает Будапешт.
  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после заседания также заявил, что вопрос предоставления Украине Плана действий членства в НАТО больше не стоит на повестке дня.
  • Кулеба рассказал, что обсуждал в Брюсселе вопрос предоставления Украине истребителей F-16.

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Темы: авиаЗеленскийПольшавойна
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