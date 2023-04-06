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Вражеские обстрелы Сумщины: почти 230 прилетов, есть разрушения

Ольга ГлущенкоЧетверг, 6 апреля 2023, 00:34
Вражеские обстрелы Сумщины: почти 230 прилетов, есть разрушения
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В течение прошлого дня россияне совершили 17 обстрелов пограничных общин Сумской области.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: В частности. под обстрелами оказались территории Белопольской, Краснопольской, Хотинской, Глуховской, Середино-Будской громад.

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Всего зафиксировано 229 прилетов – ракетный обстрел, а также из РСЗО, минометов, артиллерии и АГС.

В результате обстрелов зафиксированы разрушения.

В Краснопольской громаде врагом осуществлен обстрел громады с помощью противотанковых управляемых ракет (2 прилета), артиллерии - 3 прилета и РСЗО - 19 прилетов. Кроме того, под вечер артиллерийским обстрелом одного из сел громады повреждены и осуществлен поджог хозяйственных помещений одного из местных предприятий.

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В Хотинской громаде в результате минометного обстрела (6 прилетов) повреждены 3 частных жилых дома и бытовая газораспределительная труба.

Глуховская громада: с территории РФ осуществлен артиллерийский обстрел (3 прилета), а затем еще один (8 прилетов). В результате последнего обстрела повреждено частное жилое домохозяйство и нежилые помещения.

По Середино-Будской громаде россияне били из минометов – 5 прилетов и стреляли из АГС – 8 выстрелов.

Белопольскую громаду россияне обстреливали из АГС (70 выстрелов) и минометов – 56 прилетов.

Темы: Сумская областьобстрелвойна
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