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Россия держит в Черном море 4 ракетоносителя с 24 "Калибрами" – командование

Ольга ГлущенкоЧетверг, 6 апреля 2023, 01:14
Россия держит в Черном море 4 ракетоносителя с 24 Калибрами – командование
Фото: РИА Новости

На боевом дежурстве в Черном море Россия оставила 4 ракетоносителя 6.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Враг продолжает маневры в Черном море".

Детали: В командовании отмечают, что корабельная группировка пока уменьшена до 14 единиц. На боевом дежурстве из 6 оставлено 4 ракетоносителя – 2 надводных, 2 подводных.

Максимально возможный залп "Калибров" – 24.

"Не все снаряжены полностью, но уровень даже такой угрозы оцениваем как очень высокий", – добавляют военные в сообщении.

Темы: Черное моревойнаРосcия
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