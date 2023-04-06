Россия держит в Черном море 4 ракетоносителя с 24 "Калибрами" – командование
Четверг, 6 апреля 2023, 01:14
На боевом дежурстве в Черном море Россия оставила 4 ракетоносителя 6.
Источник: ОК "Юг"
Дословно: "Враг продолжает маневры в Черном море".
Детали: В командовании отмечают, что корабельная группировка пока уменьшена до 14 единиц. На боевом дежурстве из 6 оставлено 4 ракетоносителя – 2 надводных, 2 подводных.
Максимально возможный залп "Калибров" – 24.
"Не все снаряжены полностью, но уровень даже такой угрозы оцениваем как очень высокий", – добавляют военные в сообщении.