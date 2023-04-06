Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия держит в Черном море 4 ракетоносителя с 24 "Калибрами" – командование

Ольга ГлущенкоЧетверг, 6 апреля 2023, 01:14
Россия держит в Черном море 4 ракетоносителя с 24 Калибрами – командование
Фото: РИА Новости

На боевом дежурстве в Черном море Россия оставила 4 ракетоносителя 6.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Враг продолжает маневры в Черном море".

Реклама:

Детали: В командовании отмечают, что корабельная группировка пока уменьшена до 14 единиц. На боевом дежурстве из 6 оставлено 4 ракетоносителя – 2 надводных, 2 подводных.

Максимально возможный залп "Калибров" – 24.

"Не все снаряжены полностью, но уровень даже такой угрозы оцениваем как очень высокий", – добавляют военные в сообщении.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Черное моревойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Черное море
"Садимся в лодки по 10 человек. А над нами летают российские СУшки". Командир спецподразделения ГУР Торкотюк об операциях в Черном море
Минобороны РФ заявило о якобы сбитом беспилотнике над Сереным морем
Украина и Россия ведут бои за "вышки Бойко" в Черном море - британская разведка
Последние новости
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
17:36
В Киеве во время обстрела РФ мужчина сел в пылающий автомобиль, чтобы отвезти его подальше от других машин
17:34
Маневрировала 3 минуты: в Польше рассказали детали залета российской ракеты
17:33
Лица, работающие в условиях интенсивных обстрелов, получат повышение зарплаты
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек – ОП
Все новости...
Реклама: