Защитники за сутки уничтожили 390 оккупантов и вражеский вертолет
Четверг, 6 апреля 2023, 08:15
Россия в войне против Украины уже потеряла 176 630 солдат, 7 013 боевых бронированных машин, 3 631 танк и 292 вертолета.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 176 630 (+390) человек ликвидировано,
- танков – 3 631 (+2) ед,
- боевых бронированных машин – 7 013 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 2 714 (+7) ед,
- РСЗО – 532 (+0) ед,
- средств ПВО – 281 (+1) ед,
- самолетов – 306 (+0) ед,
- вертолетов – 292 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 287 (+4) ед,
- крылатых ракет – 911 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 574 (+1) ед,
- специальной техники – 302 (+3) ед.
Данные уточняются.
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