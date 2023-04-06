Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Защитники за сутки уничтожили 390 оккупантов и вражеский вертолет

Ирина БалачукЧетверг, 6 апреля 2023, 08:15
Защитники за сутки уничтожили 390 оккупантов и вражеский вертолет
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия в войне против Украины уже потеряла 176 630 солдат, 7 013 боевых бронированных машин, 3 631 танк и 292 вертолета.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 176 630 (+390) человек ликвидировано,  
  • танков – 3 631 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 7 013 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 2 714 (+7) ед,
  • РСЗО – 532 (+0) ед,
  • средств ПВО – 281 (+1) ед,
  • самолетов – 306 (+0) ед,
  • вертолетов – 292 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 287 (+4) ед,
  • крылатых ракет – 911 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 574 (+1) ед,
  • специальной техники – 302 (+3) ед.

Данные уточняются.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcиявойнаГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия "прикрывает" артиллерией снижение своих наступательных возможностей – ISW

NYT обнародовал секретную информацию о войне России в Украине

Украина договорилась с Польшей о покупке 200 БТР Rosomak – Зеленский

В МИД упрекнули Ватикан за попытки приравнять жертву и агрессора

Священника, который избил военного в Хмельницком, объявили в розыск

Онуфрий уверяет, что от паспорта РФ уже избавился, но не говорит, когда

Все новости...
Росcия
Оккупанты обустроили военный госпиталь в больнице в Запорожье – штаб
РФ заявила о падении украинского самолета и задержании пилота в Брянской области
Россия держит в Черном море 4 ракетоносителя с 24 "Калибрами" – командование
Последние новости
07:58
06:58
На Херсонщине оккупанты усиливают рейды – штаб
06:30
Силы обороны отразили за сутки более полусотни вражеских атак – сводка
04:56
Израиль ответил ударами на выпущенные ракеты с территории Сирии – CNN
03:58
Россия "прикрывает" артиллерией снижение своих наступательных возможностей – ISW
02:58
Паспортизация РФ на Херсонщине: оккупанты обещают "жилищные сертификаты" – ЦНС
02:15
Россияне били по Сумщине, сбрасывали мины и ВОГ
01:15
фотоНа Киевщине трактор подорвался на противотанковой мине
00:36
NYT обнародовал секретную информацию о войне России в Украине
23:37
Минобороны Молдовы предупредило о передвижении техники: готовятся учения миротворцев
Все новости...
Реклама: