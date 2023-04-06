Российского "Аллигатора" приземлили "эдельвейсы" на Бахмутском направлении

Российский вертолет Ка-52 5 апреля был уничтожен силами 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

Источник: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии УП, видео бригады

Детали: По словам Череватого, "Аллигатор" был уничтожен из ПЗРК "Перун" на Бахмутском направлении вблизи Берестового.

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"Эдельвейсы" также обнародовали видео на свой странице в Facebook.

Что предшествовало: В вечерней сводке 5 апреля Генштаб сообщил, что на восточном фронте украинские защитники ликвидировали российский вертолет класса "Аллигатор" Ка-52. Подробностей не приводилось.