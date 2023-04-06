Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российского "Аллигатора" приземлили "эдельвейсы" на Бахмутском направлении

Валентина РоманенкоЧетверг, 6 апреля 2023, 09:07
Российского Аллигатора приземлили эдельвейсы на Бахмутском направлении
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ВСУ

Российский вертолет Ка-52 5 апреля был уничтожен силами 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

Источник: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии УП, видео бригады

Детали: По словам Череватого, "Аллигатор" был уничтожен из ПЗРК "Перун" на Бахмутском направлении вблизи Берестового.

"Эдельвейсы" также обнародовали видео на свой странице в Facebook.

Что предшествовало: В вечерней сводке 5 апреля Генштаб сообщил, что на восточном фронте украинские защитники ликвидировали российский вертолет класса "Аллигатор" Ка-52. Подробностей не приводилось.

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия "прикрывает" артиллерией снижение своих наступательных возможностей – ISW

NYT обнародовал секретную информацию о войне России в Украине

Украина договорилась с Польшей о покупке 200 БТР Rosomak – Зеленский

В МИД упрекнули Ватикан за попытки приравнять жертву и агрессора

Священника, который избил военного в Хмельницком, объявили в розыск

Онуфрий уверяет, что от паспорта РФ уже избавился, но не говорит, когда

Все новости...
война
Умер 55-летний мужчина, раненный в Бериславе россиянами
Ночью звучали взрывы в районе аэродрома, там база оккупантов – мэр Мелитополя
Минобороны Британии предусматривает новые увольнения топ-военных РФ из-за провалов в Украине
Последние новости
07:58
06:58
На Херсонщине оккупанты усиливают рейды – штаб
06:30
Силы обороны отразили за сутки более полусотни вражеских атак – сводка
04:56
Израиль ответил ударами на выпущенные ракеты с территории Сирии – CNN
03:58
Россия "прикрывает" артиллерией снижение своих наступательных возможностей – ISW
02:58
Паспортизация РФ на Херсонщине: оккупанты обещают "жилищные сертификаты" – ЦНС
02:15
Россияне били по Сумщине, сбрасывали мины и ВОГ
01:15
фотоНа Киевщине трактор подорвался на противотанковой мине
00:36
NYT обнародовал секретную информацию о войне России в Украине
23:37
Минобороны Молдовы предупредило о передвижении техники: готовятся учения миротворцев
Все новости...
Реклама: