Макрон о поездке в Китай: Ключевой темой будет приближение мира

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что приближение мира в Украине будет основной темой его разговора с лидером Китая во время визита.

Об этом он заявил в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Макрон отметил, что планирует обсуждать с Си Цзиньпином экономические вопросы, продовольственную безопасность, защиту климата и биоразнообразия, но война в Украине будет темой номер один.

"Я убежден, что Китай должен сыграть ведущую роль в восстановлении мира. Именно это я приехал обсудить и продвигать", - отметил президент Франции.

Макрон прибыл в Китай 6 апреля. Накануне визита Макрон и президент США Джо Байден в телефонном разговоре договорились побудить Китай к действиям для ускорения окончания войны в Украине.

По источникам СМИ в Елисейском дворце, французская сторона считает, что ввиду тесных связей с Россией Китай может быть одной из немногих стран, способной "изменить правила игры" в контексте войны в Украине.

В Китай прибыла также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. На днях она подчеркнула, что роль КНР в отношении войны в Украине будет важна для отношений с ЕС.