США и Китай учатся на примерах войны в Украине - директор ФБР

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что США и Китай выносят уроки из войны в Украине, КНР делает выводы, в частности, при внедрении санкций за агрессию.

Источник: CNN со ссылкой на выступление Рэя в Техасском университете A&M в Колледж-Стейшен

Детали: По его словам, урок, на котором Китай может сосредоточиться - это "влияние санкций на российскую экономику". По данным директора ФБР, Китай уже "начал предпринимать шаги, чтобы защитить свою экономику от потенциальных санкций".

Такие шаги, считает Рэй, могут служить подсказкой к возможным будущим действиям против Тайваня. "Если бы они решили, например, попытаться силой захватить Тайвань, то можно было бы ожидать, что на них наложат целый ряд санкций. Поэтому тот факт, что китайцы тратят столько времени на поддержание своей экономики... мы называем такое поведение подсказкой", - подчеркнул он.

Также, говоря о сотрудниках российских спецслужб, директор ФБР сообщил, что среди них есть много недовольных войной в Украине. При этом ФБР было бы не против их "завербовать", чтобы они сыграли свою роль "в изменении хода истории".