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Полицейские перевозили мужчин за границу почти год: ГБР разоблачило схему

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 6 апреля 2023, 12:50
Полицейские перевозили мужчин за границу почти год: ГБР разоблачило схему
Фото с прокуратуры

В Украине разоблачили схему незаконной перевозки мужчин призывного возраста за границу, организованную полицейскими и работниками других госучреждений, которая действовала с мая прошлого года.

Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований, пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Детали: По информации следствия, полицейский сектора реагирования патрульной полиции одного из райуправлений полиции Сумщины сформировал "команду" из своих коллег и работников других государственных учреждений для вывоза военнообязанных мужчин через украино-молдавскую границу.

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Одни участники подыскивали заинтересованных лиц, другие – проводили инструктажи, занимались организационными вопросами.

"Клиенты" прибывали в Одессу, откуда трансфером отправлялись в Кишинев. Через границу мужчин переводили участники группы, используя свои служебные полномочия. Стоимость "услуги" составляла 5 тысяч долларов США.

Организатор схемы был задержан во время получения оплаты от очередного "заказчика"

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По предварительной информации, злоумышленники занимались таким "бизнесом" с мая 2022 года.

Полицейскому сообщено о подозрении по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Ему грозит лишение свободы на срок до 9 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Готовятся сообщения о подозрениях другим участникам схемы и устанавливается полный круг лиц, причастных к преступлению.

Темы: ГБРполицияпрокуратура
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