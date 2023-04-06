В Украине вскоре снова выпадет снег, вернутся ночные морозы

В западных областях Украины в пятницу и субботу выпадет снег, также вероятны морозы ночью.

Источник: Интерфакс со ссылкой Укргидрометцентр

Детали: 7 апреля в северо-восточных и восточных регионах ожидаются умеренные дожди. Температура ночью 4-9° тепла, днем 12-17°. На Закарпатье и Прикарпатье прогнозируют мокрый снег, местами налипание мокрого снега и гололедица ночью на дорогах. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

На остальной территории не ожидается существенных осадков. В Днепропетровской, Запорожской и Киевской областях будет небольшой дождь. Температура ночью 1-6° тепла, днем 6-11°.

В Киеве в этот день прогнозируют небольшой дождь. Температура ночью 3-5° тепла, днем 9-11°.

8 апреля в Украине будет небольшой дождь (в Карпатском регионе - снег, мокрый снег и гололедица). В большинстве южных регионов существенных не прогнозируют. Ночью и утром на юге и в центре местами туман.

Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°. В южных, восточных и северо-восточных регионах до 17°. В западных областях ночью около 0°, днем 8-13° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье 5-10° тепла, в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.

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В Киеве в субботу будет небольшой дождь. Температура ночью 5-7° тепла, днем 12-14°.

Что этому предшествовало: