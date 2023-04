Россияне в Крыму вывели военную технику с мест хранения на север - спутниковые снимки

За последний месяц захватчики вывезли военную технику со своих баз на север оккупированного Крыма, свидетельствует анализ спутниковых снимков Maxar.

Источник: аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк в Twitter, "Крым.Реалии"

Прямая речь: "За последний месяц российские силы вывезли технику с военной базы на севере Крыма. Последние спутниковые снимки показывают, что на этом участке были танки, бронетехника и артиллерия".

Russian forces have moved equipment out of a military depot in northern Crimea over the past month. Recent satellite imagery shows that this site had tanks, armored vehicles, and artillery. pic.twitter.com/JinS7mlu7B

Детали: Снимки также показывают часть оборудования и оборонительные сооружения, которые построены вблизи Медведевки.

Аналитик отмечает, что российские войска построили несколько укреплений не только вблизи Медведевки, но и по всему Крыму.

The removal of Russian military equipment from this depot in occupied Crimea can be seen clearly when comparing high resolution satellite imagery from February 11th to March 16th. pic.twitter.com/wM6YWO91fa