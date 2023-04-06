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Россияне в Крыму вывели военную технику с мест хранения на север - спутниковые снимки

Станислав ПогориловЧетверг, 6 апреля 2023, 13:47
Россияне в Крыму вывели военную технику с мест хранения на север - спутниковые снимки
Брэди Африк в Twitter

За последний месяц захватчики вывезли военную технику со своих баз на север оккупированного Крыма, свидетельствует анализ спутниковых снимков Maxar.

Источник: аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк в Twitter, "Крым.Реалии"

Прямая речь: "За последний месяц российские силы вывезли технику с военной базы на севере Крыма. Последние спутниковые снимки показывают, что на этом участке были танки, бронетехника и артиллерия".

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Детали: Снимки также показывают часть оборудования и оборонительные сооружения, которые построены вблизи Медведевки.

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Аналитик отмечает, что российские войска построили несколько укреплений не только вблизи Медведевки, но и по всему Крыму.

Снимки Maxar с высоким разрешением были проанализированы за период с 11 февраля по 16 марта.

Что предшествовало: 

  • В марте этого года получила огласку информация о том, что в оккупированном Крыму строят укрепительные сооружения прямо на пляжах возле Евпатории. В соцсетях публиковали соответствующие видео.
  • Назначеный Россией "глава" Крыма Сергей Аксенов заявлял, что Украина якобы не сможет деоккупировать полуостров благодаря фортификации и формированию обороны.
  • Последние спутниковые снимки свидетельствуют, что российские военные в оккупированном Крыму вырыли линию окопов, протяженностью более 7 км, на побережье Евпатории и недалеко от города.

Темы: КрымоккупациявойнаРосcия
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