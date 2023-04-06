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Макрон в Пекине призвал лидера Китая убедить Россию прекратить войну в Украине

"Европейская правда"Четверг, 6 апреля 2023, 14:06

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал лидера Китая Си Цзиньпина образумить Россию и помочь прекратить войну в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Макрон на переговорах в Пекине заявил, что Запад должен привлечь Пекин, чтобы помочь положить конец войне и предотвратить "раскручивание спирали" напряженности, которая может расколоть мир на враждующие блоки.

"Российская агрессия в Украине нанесла удар по международной стабильности. Я знаю, что могу рассчитывать на то, что вы приведете Россию в чувство и вернете всех за стол переговоров", - сказал Макрон, стоя рядом с китайским президентом в начале их встречи.

В комментариях после встречи с Макроном Си Цзиньпин призвал к переговорам между двумя сторонами и политическому решению войны в Украине.

Переговоры были "откровенными и конструктивными", заявил Елисейский дворец, в то время как Пекин заявил, что дискуссии были "дружественными" и "углубленными".

Макрон также попросил Си надавить на Россию, чтобы она соблюдала международные правила по нераспространению ядерного оружия.

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Китайский лидер заявил, что все страны должны уважать ядерное нераспространение, не упомянув при этом Россию.

Ранее Макрон рассказал, что приближение мира в Украине будет основной темой его разговора с лидером Китая во время визита в Пекин.

По источникам СМИ в Елисейском дворце, французская сторона считает, что ввиду тесных связей с Россией Китай может быть одной из немногих стран, которая может "изменить правила игры" в контексте войны в Украине.

В Китай прибыла также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. На днях она подчеркнула, что роль КНР в отношении войны в Украине будет важной для отношений с ЕС.

Темы: МакронКитайвойнаФранция
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