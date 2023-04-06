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Макрон в Пекине призвал лидера Китая убедить Россию прекратить войну в Украине

"Европейская правда"Четверг, 6 апреля 2023, 14:06

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал лидера Китая Си Цзиньпина образумить Россию и помочь прекратить войну в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Макрон на переговорах в Пекине заявил, что Запад должен привлечь Пекин, чтобы помочь положить конец войне и предотвратить "раскручивание спирали" напряженности, которая может расколоть мир на враждующие блоки.

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"Российская агрессия в Украине нанесла удар по международной стабильности. Я знаю, что могу рассчитывать на то, что вы приведете Россию в чувство и вернете всех за стол переговоров", - сказал Макрон, стоя рядом с китайским президентом в начале их встречи.

В комментариях после встречи с Макроном Си Цзиньпин призвал к переговорам между двумя сторонами и политическому решению войны в Украине.

Переговоры были "откровенными и конструктивными", заявил Елисейский дворец, в то время как Пекин заявил, что дискуссии были "дружественными" и "углубленными".

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Макрон также попросил Си надавить на Россию, чтобы она соблюдала международные правила по нераспространению ядерного оружия.

Китайский лидер заявил, что все страны должны уважать ядерное нераспространение, не упомянув при этом Россию.

Ранее Макрон рассказал, что приближение мира в Украине будет основной темой его разговора с лидером Китая во время визита в Пекин.

По источникам СМИ в Елисейском дворце, французская сторона считает, что ввиду тесных связей с Россией Китай может быть одной из немногих стран, которая может "изменить правила игры" в контексте войны в Украине.

В Китай прибыла также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. На днях она подчеркнула, что роль КНР в отношении войны в Украине будет важной для отношений с ЕС.

Темы: МакронКитайвойнаФранция
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