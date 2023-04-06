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Путин на встрече с гауляйтерами с Украины признал, что ВСУ наносят ущерб армии РФ

Елена РощинаЧетверг, 6 апреля 2023, 14:20
Путин на встрече с гауляйтерами с Украины признал, что ВСУ наносят ущерб армии РФ
Владимир Путин, иллюстративное фото с сайта Кремля

Российский диктатор Владимир Путин 6 апреля в Москве встретился со своими ставленниками на захваченных территориях Украины и заявил, что украинских бойцов надо "отодвигать" так далеко, чтобы они не могли бить по российским захватчикам. 

Источник: ТАСС, РИА Новости и другие российские медиа

Детали: В частности, Путин встретился с главарем так называемой "ДНР" Денисом Пушилиным и с главарем т.н. "ЛНР" Леонидом Пасечником, ставленником оккупантов в Запорожской области Евгением Балицким и гауляйтером в Херсонской области Владимиром Сальдо.

Разговаривая с Пушилиным, Путин заявил, что 5 апреля защитники Украины выпустили 300 снарядов "в одно место", при этом якобы не только российские военные пострадали, но и были убиты 14 украинских военных, которые попали в плен.

Прямая речь Путина: "Наша задача – отодвигать их на такое расстояние, с которого они не могут наносить нам ущерб".

Детали: Также Путин рассказал о планах строительства новых участков железной дороги на оккупированных украинских территориях, которые он называет "новыми регионами РФ".

Балицкому Путин наобещал, что Россия построит на захваченных территориях медучреждения, которые будут "на порядок лучше", чем в областных центрах, которые россияне не смогли взять под контроль.

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С Сальдо российский глава коснулся темі газа для Херсонской области.

Пасечник пожаловался на сильный снег на Луганщине и обрывы линий электропередач, мол некоторых местах насыпало метр-полтор снега.

УП, обновлено
Темы: ПутинРосcияоккупациявойна
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