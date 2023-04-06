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Путин на встрече с гауляйтерами с Украины признал, что ВСУ наносят ущерб армии РФ

Елена РощинаЧетверг, 6 апреля 2023, 14:20
Путин на встрече с гауляйтерами с Украины признал, что ВСУ наносят ущерб армии РФ
Владимир Путин, иллюстративное фото с сайта Кремля

Российский диктатор Владимир Путин 6 апреля в Москве встретился со своими ставленниками на захваченных территориях Украины и заявил, что украинских бойцов надо "отодвигать" так далеко, чтобы они не могли бить по российским захватчикам. 

Источник: ТАСС, РИА Новости и другие российские медиа

Детали: В частности, Путин встретился с главарем так называемой "ДНР" Денисом Пушилиным и с главарем т.н. "ЛНР" Леонидом Пасечником, ставленником оккупантов в Запорожской области Евгением Балицким и гауляйтером в Херсонской области Владимиром Сальдо.

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Разговаривая с Пушилиным, Путин заявил, что 5 апреля защитники Украины выпустили 300 снарядов "в одно место", при этом якобы не только российские военные пострадали, но и были убиты 14 украинских военных, которые попали в плен.

Прямая речь Путина: "Наша задача – отодвигать их на такое расстояние, с которого они не могут наносить нам ущерб".

Детали: Также Путин рассказал о планах строительства новых участков железной дороги на оккупированных украинских территориях, которые он называет "новыми регионами РФ".

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Балицкому Путин наобещал, что Россия построит на захваченных территориях медучреждения, которые будут "на порядок лучше", чем в областных центрах, которые россияне не смогли взять под контроль.

С Сальдо российский глава коснулся темі газа для Херсонской области.

Пасечник пожаловался на сильный снег на Луганщине и обрывы линий электропередач, мол некоторых местах насыпало метр-полтор снега.

УП, обновлено
Темы: ПутинРосcияоккупациявойна
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