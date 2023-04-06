В Украине, вероятно, погибли не менее 8 тысяч "добровольцев" РФ – росСМИ

Не менее 8 тысяч российских "добровольцев", включая наемников, могли погибнуть на войне в Украине.

Джерело: российский расследовательский проект "Важные истории" со ссылкой на данные Пенсионного фонда и реестра инвалидов РФ

Детали: Журналисты попробовали определить количество погибших на войне "добровольцев", которых лишь в ноябре приравняли к статусу контрактников, основываясь на опубликованных в РФ открытых данных о выплатах пенсий по потере кормильца.

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По данным Пенсионного фонда, по состоянию на 1 января 2023 года пенсию по потере кормильца получали 1 430 тисяч человек. Издание сообщает, что это значительно больше, чем в годы до полномасштабного вторжения в Украину.

Так, рост количества получателей может быть связан с последствиями войны: родные погибших наемников и добровольцев оформляли пенсии по потере кормильца.

По подсчетам издания, почти девять тысяч человек могут получать пенсию от ПФР в связи с гибелью их родных в Украине.

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Однако избыточный рост может быть связан и с тем, что пенсию начали получать люди с оккупированных территорий Украины. В то же время анонимный источник издания утверждает, что оформить такую пенсию удалось немногим.

Данные Росстата свидетельствуют, что в российских семьях на одного погибшего кормильца приходится 1,1 получателя пенсии.

Таким образом, как сообщает издание, почти 9 тысяч избыточных пенсионеров по потере кормильца могут свидетельствовать о 8 тысячах погибших добровольцев и наемников.

"Важные истории" подчеркивают, что реальное количество погибших добровольцев и наемников может быть значительно больше, так как в статистику попали данные только о тех людях, которые смогли пройти все бюрократические инстанции, чтобы оформить пенсию.

Кроме того, издание проанализировало данные российского реестра инвалидов, обнаружив, что в июле прошлого года впервые за несколько лет в РФ резко выросло число военных инвалидов.

В частности, с начала полномасштабной войны по февраль 2023 года военную инвалидность смогли оформить более трех тысяч человек – и это только те, кто прошел бюрократический процесс.