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В Украине, вероятно, погибли не менее 8 тысяч "добровольцев" РФ – росСМИ

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 6 апреля 2023, 15:31
В Украине, вероятно, погибли не менее 8 тысяч добровольцев РФ – росСМИ
ТРУП РОССИЙСКОГО ОККУПАНТА ЛЕЖИТ В СНЕГУ ВОЗЛЕ ПОВРЕЖДЕННОЙ ТЕХНИКИ ПОД ХАРЬКОВОМ 27 ФЕВРАЛЯ. ФОТО: GETTY IMAGES

Не менее 8 тысяч российских "добровольцев", включая наемников, могли погибнуть на войне в Украине.

Джерело: российский расследовательский проект "Важные истории" со ссылкой на данные Пенсионного фонда и реестра инвалидов РФ

Детали: Журналисты попробовали определить количество погибших на войне "добровольцев", которых лишь в ноябре приравняли к статусу контрактников, основываясь на опубликованных в РФ открытых данных о выплатах пенсий по потере кормильца.

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По данным Пенсионного фонда, по состоянию на 1 января 2023 года пенсию по потере кормильца получали 1 430 тисяч человек. Издание сообщает, что это значительно больше, чем в годы до полномасштабного вторжения в Украину. 

Так, рост количества получателей может быть связан с последствиями войны: родные погибших наемников и добровольцев оформляли пенсии по потере кормильца. 

По подсчетам издания, почти девять тысяч человек могут получать пенсию от ПФР в связи с гибелью их родных в Украине.

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Однако избыточный рост может быть связан и с тем, что пенсию начали получать люди с оккупированных  территорий Украины. В то же время анонимный источник издания утверждает, что оформить такую пенсию удалось немногим.

Данные Росстата свидетельствуют, что в российских семьях на одного погибшего кормильца приходится 1,1 получателя пенсии. 

Таким образом, как сообщает издание,  почти 9 тысяч избыточных пенсионеров по потере кормильца могут свидетельствовать о 8 тысячах погибших добровольцев и наемников. 

"Важные истории" подчеркивают, что реальное количество погибших добровольцев и наемников может быть значительно больше, так как в статистику попали данные только о тех людях, которые смогли пройти все бюрократические инстанции, чтобы оформить пенсию.

Кроме того, издание проанализировало данные российского реестра инвалидов, обнаружив, что в июле прошлого года впервые за несколько лет в РФ резко выросло число военных инвалидов.

В частности, с начала полномасштабной войны по февраль 2023 года военную инвалидность смогли оформить более трех тысяч человек – и это только те, кто прошел бюрократический процесс.

Темы: РосcиявойнаВагнер
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