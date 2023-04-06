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На оборонный завод под Москвой прилетел неизвестный дрон

Евгений КизиловЧетверг, 6 апреля 2023, 15:38
На оборонный завод под Москвой прилетел неизвестный дрон
иллюстративное фото, автор: Kypros

В подмосковных Химках на территории предприятия по разработке зенитных управляемых ракет "МКБ "Факел" нашли упавший беспилотник.

Источник: ТАСС, "Медуза" и информационные телеграм-каналы

Детали: Как сообщается со ссылкой на источник в силовых структурах, накануне на территории МКБ "Факел" найден упавшим квадрокоптер, оснащенный фото- и видеокамерой. Предварительно утверждается, что "боевой нагрузки на нем не было".

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Дрон - самодельный, размером 30 на 30 сантиметров. Его нашли охранники предприятия при обходе территории. По предварительным данным, беспилотник упал из-за работы средств радиоэлектронной борьбы.

Другие источники рассказали, что еще один самодельный дрон упал у частного дома неподалеку от промзоны в подмосковном Подольске. Рядом с местом падения находятся заводы по производству железнодорожного транспорта и изготовлению гидродвигателей.

Власти Подмосковья и правоохранительные органы сообщения о падении беспилотников не комментируют.

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Напомним: С конца февраля несколько раз сообщалось о падении беспилотников в Подмосковье. 28 февраля в деревне Губастово в Коломенском районе неподалеку от газовой компрессорной станции "Газпрома" упал дрон, как утверждалось, начиненный взрывчаткой.

Сообщалось, что другой беспилотник мог взорваться в самой Коломне в начале марта. 28 марта у железнодорожных путей в Новой Москве обнаружили обломки дрона с надписью "Слава Украине" на корпусе.

Темы: Росcиябеспилотникипромышленностьвойна
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