Россиянам не дает покоя успех ChatGPT: задумали нейросеть "Жириновский"

В России планируют создать "нейросеть" под названием "Жириновский", которая сможет генерировать ответы на разные вопросы на основании выступлений покойного политика Владимира Жириновского.

Источник: глава ЛДПР Леонид Слуцкий, РИА Новости и Lenta.ru

Детали: В годовщину смерти своего бывшего лидера Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) заявила о намерении создать "политический алгоритм" под названием "Жириновский" при помощи искусственного интеллекта.

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Глава партии и депутат Госдумы Леонид Слуцкий написал, что Жириновский – "патриот, пророк, учитель", который "был трибуном от Бога".

ЛДПР решила создать при Университете мировых цивилизаций исследовательский Институт для изучения наследия Владимира Жириновского.

Прямая речь Слуцкого: "Будут оцифрованы все его научные труды, выступления, письма, комментарии. При помощи искусственного интеллекта мы создаем первый в мире политический алгоритм "Жириновский". К разработке будут привлечены ведущие отечественные специалисты.

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Нейросеть получит доступ к информации о происходящем в мире – о том, что и предвидел Владимир Вольфович. Мы убеждены, что сформулированные алгоритмом "Жириновский" оценки и прогнозы послужат успешному развитию будущего России. И всего мира".

Детали: Пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин уточнил, что нейросеть "Жириновский" будет создана на базе более 18 тысяч часов интервью и выступлений политика за более чем 30 лет. По его мнению, этой базы данных хватит, чтобы сгенерировать ответ на возможные новые вопросы.

В партии заявили, что задача нейросети исключительно просветительская – познакомить людей с "наследием Жириновского" в современной и привлекательной для молодежи форме.

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни после болезни.

6 апреля 2023 года на Новодевичьем кладбище в Москве открыли памятник в честь Жириновского. На постаменте золотом выгравированы надписи с кредо политика.

Памятник на могиле Владимира Жириновского фото из Telegram Слуцкого

Владимир Жириновский славился своими громкими и скандальными заявлениями.

От УП: Осенью 2022 года американская технологическая компания OpenAI представила чат-бот ChatGPT, который работает на языковой модели искусственного интеллекта (ИИ) GPT3.5 и якобы может выполнять любые задачи.

Уже в январе ChatGPT имел 100 млн активных пользователей. В феврале лихорадка вокруг ChatGPT охватила и Украину.

В марте Илон Маск и группа экспертов по искусственному интеллекту и руководителей отрасли призвали к шестимесячной паузе в разработке систем мощнее GPT-4 от OpenAI, ссылаясь на потенциальные риски для общества и человечества.

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