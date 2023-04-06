Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Россию вывезли около 2,5 тысяч заключенных с оккупированных территорий – Лубинец

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 6 апреля 2023, 16:07
В Россию вывезли около 2,5 тысяч заключенных с оккупированных территорий – Лубинец
Дмитрий Лубинец, фото из Facebook омбудсмена

По меньшей мере 2,5 украинцев, которые находились в тюрьмах на оккупированных территориях, вывезены в Россию.

Источник: Укринформ со ссылкой Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца во время конференции 

Прямая речь: "Мы не можем четко сказать, сколько украинцев в настоящее время находится на территории РФ, потому что сама Россия никаких официальных цифр нам не дает. Но по нашим данным, точно не менее 2,5 тысячи граждан Украины, которые находились в местах несвободы и которые остались на временно оккупированной территории Украины, вывезли на территорию РФ".

Реклама:

Детали: В то же время в Офисе генпрокурора сообщили, что заключенные могут быть отправлены обратно в Украину для боевых действий.

Другой проблемой является то, что заключенные находятся под контролем другого государства, но юридически они продолжают отбывать наказание. Таким образом, возникает вопрос об урегулировании их статуса в дальнейшем.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Во время побега из Херсона в ноябре россияне выпустили заключенных, которые отбывали наказание в Херсонском следственном изоляторе. Известно дела 457 осужденных. Часть из них нашли и вернули украинские правоохранители.

Темы: тюрьмаРосcияомбудсмен
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
тюрьма
CNN: Трамп планирует явиться в тюрьму в связи с предъявленным ему обвинением
Боевики "ДНР" приговорили двух азовцев к 24 годам колонии, а терробороновца − к 21 году
"Вас всех надо изнасиловать, чтобы нарожали русских", – говорили вертухаи. Светлана Ворова ("Азов") про 11 месяцев плена
Последние новости
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
17:36
В Киеве во время обстрела РФ мужчина сел в пылающий автомобиль, чтобы отвезти его подальше от других машин
17:34
Маневрировала 3 минуты: в Польше рассказали детали залета российской ракеты
17:33
Лица, работающие в условиях интенсивных обстрелов, получат повышение зарплаты
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек – ОП
Все новости...
Реклама: