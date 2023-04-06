В Россию вывезли около 2,5 тысяч заключенных с оккупированных территорий – Лубинец

По меньшей мере 2,5 украинцев, которые находились в тюрьмах на оккупированных территориях, вывезены в Россию.

Источник: Укринформ со ссылкой Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца во время конференции

Прямая речь: "Мы не можем четко сказать, сколько украинцев в настоящее время находится на территории РФ, потому что сама Россия никаких официальных цифр нам не дает. Но по нашим данным, точно не менее 2,5 тысячи граждан Украины, которые находились в местах несвободы и которые остались на временно оккупированной территории Украины, вывезли на территорию РФ".

Детали: В то же время в Офисе генпрокурора сообщили, что заключенные могут быть отправлены обратно в Украину для боевых действий.

Другой проблемой является то, что заключенные находятся под контролем другого государства, но юридически они продолжают отбывать наказание. Таким образом, возникает вопрос об урегулировании их статуса в дальнейшем.

Что этому предшествовало:

Во время побега из Херсона в ноябре россияне выпустили заключенных, которые отбывали наказание в Херсонском следственном изоляторе. Известно дела 457 осужденных. Часть из них нашли и вернули украинские правоохранители.