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Фигуранту дела о финансовых пирамидах дали топ-должность во власти Херсона – СМИ

Евгений КизиловЧетверг, 6 апреля 2023, 16:36
Фигуранту дела о финансовых пирамидах дали топ-должность во власти Херсона – СМИ
Виталий Белобров, фото из его соцсетей

Депутата Херсонского горсовета Виталия Белоброва, который фигурировал в деле об организации финансовой пирамиды, назначили заместителем начальника городской военной администрации. Будет отвечать за международную помощь.

Источник: издание "Мост", основанное Екатериной Гандзюк

Детали: Как сообщил сам Белобров в соцсети, он будет отвечать за сотрудничество с международными и национальными партнерами, муниципалитетами, посольствами, проектами международной технической помощи.

Также Белобров будет искать "ресурсы и партнеров для восстановления и строительства города мечты".

Как сообщает "Мост", в 2021 году компания, которую возглавлял Белобров, получила без конкурса и без прозрачных процедур право страховать весь коммунальный транспорт города.

Имеет Белобров и уголовный опыт. В 2013 году суд Запорожья начал рассмотрение дела по факту мошенничества, в котором Белобров проходил как один из подозреваемых.

Дело касалось компании, которая обманом собирала средства с доверчивых граждан под видом инвестиций. Проще говоря, это была финансовая пирамида. Белобров работал в ней менеджером.

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В июне 2022 года дело закрыли по срокам давности, поскольку прошло более 15 лет после преступления. Всех 8 обвиняемых, в частности, Белоброва, освободили от ответственности. Истечение сроков - это нереабилитирующие обстоятельства, то есть суд не определил: были фигуранты виноваты или нет.

Также издание узнало, что депутат одного из райсоветов в Херсоне от запрещенной партии "Блок Владимира Сальдо" Виктор Чалый возглавил городское коммунальное предприятие "Гарантия".

Вскоре после публикации этой информации начальник военной администрации Херсонской общины Роман Мрочко сообщил, что Чалого уже уволили. Он попросил сообщать ему лично о таких людях.

 
Виктор Чалый
фото: "мост"

Кроме того, "Мост" выяснил, что на должности директора херсонского КП "Міське дорожнє управління" остался некий Павел Березкин, который работал на россиян. Он во время оккупации города россиянами перерегистрировал предприятие по российским законам и возглавил его, а после деоккупации остался на должности.

Согласно данным "Единого государственного реестра юридических лиц РФ", он до сих пор возглавляет коммунальное предприятие "Городское дорожное управление", зарегистрированное в соответствии с законами страны-агрессора.

 
Павел Березкин
фото: "мост"

Темы: Херсонколлаборационизмвластьскандал
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