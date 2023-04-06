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Защитники отбили более 20 атак врага, 10 из них под Бахмутом – Генштаб

Алена МазуренкоЧетверг, 6 апреля 2023, 18:45
Защитники отбили более 20 атак врага, 10 из них под Бахмутом – Генштаб
фото: Генштаб

По состоянию на вечер 6 апреля украинские защитники отбили более 20 атак врага, из них около 10 на Бахмутском направлении. Самые интенсивные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку.

Источник: Генштаб

Дословно: "На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются жестокие бои.

В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка и Богдановка. Подразделения сил обороны отбили около 10 атак противника на указанном участке фронта.

От вражеских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, находящихся в районе боевого столкновения".

Детали: Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы противника, 2 склада горюче-смазочных материалов и вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.

В то же время противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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В течение суток защитники отбили более 20 атак захватчиков. Самые интенсивные боевые действия продолжаются за населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

В частности 6 апреля противник нанес 4 ракетных и 7 авиационных ударов, совершил более 10 обстрелов из РСЗО по позициям украинских защитников и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Кроме того враг обстрелял из артиллерии и другого вооружения населенные пункты на Купянском, Лиманском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском направлениях.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Спирного.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Северного, Первомайского и Марьинки, успеха не имел.

Самые ожесточенные бои на указанном участке продолжаются за Марьинку, где было отбито 13 вражеских атак.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонительные рубежи и позиции. Осуществил обстрелы более 15 населенных пунктов. Среди них Херсон.

Темы: БахмутГенштабвойна
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