Главу Львовского облсовета отправили в отставку

Депутаты Львовского областного совета проголосовали за досрочное прекращение полномочий председателя облсовета, представительницы "Европейской солидарности" Ирины Гримак.

Источник: Zaxid.net

Детали: Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии в четверг 6 апреля. Его поддержали 48 депутатов во время тайного голосования, только один – воздержался.

Перед тем народные избранники заслушали отчет Гримак и оценили ее работу неудовлетворительно.

Ранее председатель фракции "Европейской солидарности" Олег Дуда заявил, что в облсовете происходит "переворот", и фракция от участия в голосовании отказалась.

После голосования Ирина Гримак поблагодарила коллег-депутатов и общину Львовщины за возможность работать, пожелала всем мудрости и результативности в работе. Депутаты аплодисментами проводили ее с должности.

42-летняя Ирина Гримак возглавляла Львовский облсовет чуть больше двух лет - с 1 декабря 2020 года. В 2015-2019 годах с перерывом работала заместителем председателя Львовской ОГА Олега Синютки, а перед тем возглавляла Железнодорожную райадминистрацию Львова. Отныне Ирина Гримак остается обычным депутатом облсовета от фракции "ЕС".