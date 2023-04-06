В Крыму россияне развернули полевой лагерь – там на реабилитации около 100 оккупантов

ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ В КРЫМУ В МАРТЕ 2014 ГОДА. ФОТО: GETTY IMAGES

В центральной части оккупированного Крыма россияне развернули палаточный городок, где на реабилитации находятся около ста военнослужащих оккупантов.

Источник: Генштаб

Дословно: "В одном из населенных пунктов Симферопольского района временно оккупированной АР Крым, отмечен палаточный городок для раненых российских захватчиков.

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По состоянию на 4 апреля этого года, в упомянутом полевом лагере на реабилитации находится около ста военнослужащих противника.

Детали: В Генштабе добавили, что российские оккупанты продолжают нести огромные потери в живой силе, а местные медицинские учреждения на временно оккупированных территориях полностью загружены.