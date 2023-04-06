Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Крыму россияне развернули полевой лагерь – там на реабилитации около 100 оккупантов

Алена МазуренкоЧетверг, 6 апреля 2023, 19:02
В Крыму россияне развернули полевой лагерь – там на реабилитации около 100 оккупантов
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ В КРЫМУ В МАРТЕ 2014 ГОДА. ФОТО: GETTY IMAGES

В центральной части оккупированного Крыма россияне развернули палаточный городок, где на реабилитации находятся около ста военнослужащих оккупантов.

Источник: Генштаб

Дословно: "В одном из населенных пунктов Симферопольского района временно оккупированной АР Крым, отмечен палаточный городок для раненых российских захватчиков.

Реклама:

По состоянию на 4 апреля этого года, в упомянутом полевом лагере на реабилитации находится около ста военнослужащих противника.

Детали: В Генштабе добавили, что российские оккупанты продолжают нести огромные потери в живой силе, а местные медицинские учреждения на временно оккупированных территориях полностью загружены.

Темы: КрымРосcиявойнаоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Крым
Оккупанты заявили об атаке БПЛА в Брянской области РФ и о запуске ракеты по Крыму
Дроны атаковали Россию и Крым более 190 раз в этом году − ВВС
Спутник показал баржи-барикады от украинских дронов возле Крымского моста
Последние новости
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
17:36
В Киеве во время обстрела РФ мужчина сел в пылающий автомобиль, чтобы отвезти его подальше от других машин
17:34
Маневрировала 3 минуты: в Польше рассказали детали залета российской ракеты
17:33
Лица, работающие в условиях интенсивных обстрелов, получат повышение зарплаты
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек – ОП
Все новости...
Реклама: