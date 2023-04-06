СМИ нашли связь между Гершковичем и "агентами Украины", которых задержала ФСБ

Российская ФСБ арестовала сотрудников оборонного завода в Нижнем Тагиле, обвинив их в передаче сведений "военного характера" Украине. СМИ обнаружили, что перед задержанием город посещал журналист WSJ Євен Гершкович, которого потом обвинили в шпионаже.

Источник: Медуза, российская служба BBC, Холод, TagilCity

Детали: ФСБ 4 апреля сообщила о задержании в Нижнем Тагиле супругов, которых подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Заведено уголовное дело по статье о "госизмене".

По информации BBC и "Холода", задержанных зовут Данил и Виктория Мухаметовы, и они работали на оборонном предприятии "Уралвагонзавод". Житель Нижнего Тагила сообщил СМИ, что мужчине 31 год, а его жене – 23.

ФСБ утверждает, что подозреваемые якобы передали за деньги спецслужбам Украины сведения "военно-технического характера", которые могут быть использованы против армии России.

В спецслужбе отчитались, что изъяли "предметы шпионской деятельности" по их месту жительства. Подозреваемых отправили в СИЗО.

ФСБ также опубликовала видео, на котором силовики укладывают лицом к земле человека возле жилого дома, а мужчина в штатском показывает ему некое удостоверение.

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После склейки мужчина сидит на диване вместе с девушкой. Их лица скрыты. Человек за кадром спрашивает у девушки, передавала ли она сведения иностранной стране и что конкретно – "чертеж или какой-то иной документ". Девушка отвечает, что чертежи. По ее словам, она получила за это около 100 тысяч рублей.

Издание TagilCity со ссылкой на источник писало, что супруги работали на "Уралвагонзаводе", где они якобы сделали копии документации, которую передали "представителям Украины".

Издание утверждает, что их задержали еще в конце марта.

BBC обнаружило решение об аресте супругов лишь по административной статье. В них утверждается, что Мухаметовы вечером 22 марта выражались "нецензурной бранью" на автобусной остановке в Екатеринбурге при трех свидетелях, одним из которых был сотрудник ФСБ. Он написал рапорт, и суд назначил паре 12 суток ареста на следующий же день.

29 марта ФСБ сообщила о задержании в Екатеринбурге журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича о подозрению в шпионаже.

Источник "Медузы" среди западных журналистов в Москве сообщает, что Гершкович также ездил в Нижний Тагил, где находится "Уралвагонзавод". BBC уточняет, что Гершкович был в Нижнем Тагиле вместе с фотографом. Они улетели с Урала 19 марта.

"Медуза" сообщает, что Мухаметовы так и не вышли на свободу, хотя их срок должен был истечь к моменту, когда ФСБ сообщила об их задержании 4 апреля.

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