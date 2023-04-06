Россияне забросали авиабомбами Херсонщину: ранены семеро гражданских
Четверг, 6 апреля 2023, 20:48
В четверг вечером российские войска атаковали управляемыми авиабомбами мирных жителей Херсонской области.
Источник: председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин в Telegram
Детали: По оперативной информации, на село Змиевка взрывчатку сбросили с беспилотника.
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Также три удара вражеской авиации зафиксировано по Бериславу, два - по Новобериславу и один - по Казацкому.
Сейчас известно о семи жителях Херсонщины, раненых в результате вражеской атаки. Шесть человек пострадали из-за ударов по Змиевке, один человек получил ранения в поселке Казацкое.
Что предшествовало: В больнице умер раненый во время обстрела российской армией 5 апреля житель города Берислав.
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