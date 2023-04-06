Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне забросали авиабомбами Херсонщину: ранены семеро гражданских

Евгений КизиловЧетверг, 6 апреля 2023, 20:48
Россияне забросали авиабомбами Херсонщину: ранены семеро гражданских
иллюстративное фото, источник: Аэроразведка

В четверг вечером российские войска атаковали управляемыми авиабомбами мирных жителей Херсонской области.

Источник: председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин в Telegram

Детали: По оперативной информации, на село Змиевка взрывчатку сбросили с беспилотника.

Также три удара вражеской авиации зафиксировано по Бериславу, два - по Новобериславу и один - по Казацкому.

Сейчас известно о семи жителях Херсонщины, раненых в результате вражеской атаки. Шесть человек пострадали из-за ударов по Змиевке, один человек получил ранения в поселке Казацкое.

Что предшествовало: В больнице умер раненый во время обстрела российской армией 5 апреля житель города Берислав.

Темы: Херсонская областьвзрыввойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Макрон: Сейчас не время для переговоров, погода пока военная

видеоВоздушные силы впервые показали работу NASAMS

Утечка документов: ЧВК "Вагнер" пыталась купить оружие у Турции – СМИ

Россия "прикрывает" артиллерией снижение своих наступательных возможностей – ISW

NYT обнародовал секретную информацию о войне России в Украине

Украина договорилась с Польшей о покупке 200 БТР Rosomak – Зеленский

Все новости...
Херсонская область
Умер 55-летний мужчина, раненный в Бериславе россиянами
РФ ударила по центру Берислава и коммунальным предприятиям Херсона
Семьям с детьми запретили въезд в ряд населенных пунктов Херсонщины
Последние новости
17:20
видеоСилы обороны уничтожили редкую вражескую радиолокационную станцию "Репьяшок"
17:15
Венгрия усилит контроль за зерном, поступающим из Украины
16:58
Макрон: Сейчас не время для переговоров, погода пока военная
16:49
Россияне ударили из минометов по Харьковщине: мужчина в тяжелом состоянии
16:30
Минюст США начал расследование утечки секретных военных документов
16:15
В Китае мужчину осудили за то, что он испугал до смерти кур соседа
16:14
Епифаний проведет службу в Лавре на Пасху
16:05
Папа Римский помолился за мир в Украине и попросил Бога "пролить свет" на россиян
15:55
фотоЗащитники приземлили российский дрон на Сумщине
15:48
Tesla построит в Шанхае завод по производству аккумулятор Megapack
Все новости...
Реклама: