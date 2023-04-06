В Кишиневе посоветовали кое-что перечитать Захаровой, которой привиделась "цензура" в Молдове

Министерство иностранных дел Молдовы в четверг ответило на заявления пресс-секретаря российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, которая обвиняет молдавские власти в цензуре, тотальном контроле и подавлении оппозиции.

Об этом говорится в комментарии ведомства, имеющемся в распоряжении "Европейской правды".

На брифинге в среду Захарова вспомнила о Копенгагенских критериях вступления в ЕС и риторически спросила, как они соотносятся с тем, что "страной руководит человек с румынским паспортом", "закрываются СМИ, блокируется альтернативная точка зрения".

В молдавском МИД приветствовали тот факт, что Захарова ознакомлена с Копенгагенскими критериями, в то же время назвали ее заявления "не соответствующими действительности и неприемлемыми в отношениях с нашей страной".

Там напомнили, что согласно индексу свободы прессы, опубликованному международной неправительственной организацией "Репортеры без границ", Молдова занимает 40 место, что на 49 пунктов лучше, чем в 2020 году, тогда как Российская Федерация - 155 место из 180 возможных.

"В дополнение к Копенгагенским критериям, мы предлагаем госпоже Захаровой перечитать российскую Конституцию, которая, среди прочего, гарантирует каждому свободу мысли и слова, право искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом", - добавили в ведомстве.

МИД Молдовы отдельно пожелал России, чтобы эти положения "были полностью и безусловно выполнены для обеспечения защиты прав и свобод в интересах всех граждан Российской Федерации".

ВИДЕО ДНЯ

Российские представители не раз в хамской манере комментировали внутриполитические события в Молдове, утверждая, что там происходят антидемократические процессы. Среди последнего, в МИД России возмущались осуждением Молдовой российской агрессии против Украины и отменой "молдавского языка".

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия хочет использовать ее страну против Украины так же, как Кремль использует Беларусь.