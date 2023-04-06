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После визита в Польшу Зеленский провел совещание о работе правоохранителей

Алена МазуренкоЧетверг, 6 апреля 2023, 22:36
После визита в Польшу Зеленский провел совещание о работе правоохранителей
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский вернулся в Украину после визита в Польшу и провел совещание о ситуации с безопасностью и работы правоохранительных органов.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Весь день уже в Украине, в Киеве, здесь, на Банковой. День внутренних совещаний и подготовки к мероприятиям, которые запланированы на ближайшие недели.

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Провел совещание с главой правительства Шмыгалем. Больше по текущим вопросам. Координация государственных шагов, решений.

Совещание по ситуации с безопасностью, работы правоохранительных органов".

Детали: Президент также отметил работу военных на фронте. В частности, десантников "Восьмидесятки" и бойцов 57-й отдельной мотопехотной бригады, 30-й отдельной механизированной бригады, 35-й и 36-й отдельных бригад морской пехоты, воинов 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь".

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