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Из-за шторма в Черном море Россия завела все ракетоносители в пункты базирования

Алена МазуренкоЧетверг, 6 апреля 2023, 23:56
Из-за шторма в Черном море Россия завела все ракетоносители в пункты базирования
ФОТО: РИА НОВОСТИ

Из-за мощного шторма в Черном море российские оккупанты завели все ракетоносители в пункты базирования.

Источник: Оперативное командование "Юг"

Дословно: "В Черном море корабельная группировка состоит из 9 кораблей, которые маневрируют вблизи юго-восточного побережья Крыма. Из-за мощного шторма все ракетоносители заведены в пункты базирования.

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Детали: Сообщается, что оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга остается напряженной, но контролируемой.

Так, в результате точной боевой работы ракетно-артиллерийских подразделений ВСУ вражеское войско ослаблено на:

  • 13 оккупантов,
  • 1 РСЗО "Град",
  • 1 самоходную гаубицу "Мста-С",
  • 3 беспилотных разведчика типа "Мавик-3",
  • 2 автомобиля.

Также уничтожен наблюдательный пункт на одном из островов.

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В то же время в течение дня враг нанес на юге существенные разрушения и повреждения десятку зданий, разрушен детский сад, 7 местных жителей ранены.

Темы: Черное мореРосcияракетный удар
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