Из-за шторма в Черном море Россия завела все ракетоносители в пункты базирования
Из-за мощного шторма в Черном море российские оккупанты завели все ракетоносители в пункты базирования.
Источник: Оперативное командование "Юг"
Дословно: "В Черном море корабельная группировка состоит из 9 кораблей, которые маневрируют вблизи юго-восточного побережья Крыма. Из-за мощного шторма все ракетоносители заведены в пункты базирования.
Детали: Сообщается, что оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга остается напряженной, но контролируемой.
Так, в результате точной боевой работы ракетно-артиллерийских подразделений ВСУ вражеское войско ослаблено на:
- 13 оккупантов,
- 1 РСЗО "Град",
- 1 самоходную гаубицу "Мста-С",
- 3 беспилотных разведчика типа "Мавик-3",
- 2 автомобиля.
Также уничтожен наблюдательный пункт на одном из островов.
В то же время в течение дня враг нанес на юге существенные разрушения и повреждения десятку зданий, разрушен детский сад, 7 местных жителей ранены.