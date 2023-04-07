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Россияне за сутки 8 раз обстреляли Сумскую область: есть разрушения

"Украинская правда"Пятница, 7 апреля 2023, 00:21
Россияне за сутки 8 раз обстреляли Сумскую область: есть разрушения
ОБСТРЕЛЫ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

В течение 6 апреля российские оккупанты совершили 8 обстрелов приграничных громад Сумской области. Зафиксировано 68 "прилетов" из артиллерии, минометов, АГС и сброс ВОГа с помощью БпЛА, есть разрушения.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Середино-Будской громаде с территории РФ был артиллерийский обстрел, зафиксировано 9 "прилетов". В результате обстрела поврежден ангар, 2 трактора, автомобиль и зернохранилище.

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Глуховскую громаду оккупанты также обстреляли из артиллерии с территории РФ, зафиксировано 6 "прилетов".

По Зноб-Новгородской громаде россияне били из минометов, было 8 "прилетов".

На территории Миропольской громады враг совершил сброс ВОГа (1 "прилет") с помощью БпЛА.

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На территорию Белопольской громады россияне сбросили 10 мин. Также был обстрел из АГС, зафиксировано 10 выстрелов.

В Новослободской громаде зафиксирован артиллерийский обстрел, было 11 "прилетов".

Темы: обстрелСумская областьРосcия
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