Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Погиб экс-нардеп Владимир Стретович

"Украинская правда"Пятница, 7 апреля 2023, 02:55
Погиб экс-нардеп Владимир Стретович
Владимир Стретович. Фото из Википедии

В автомобильной аварии погиб бывший народный депутат Украины Владимир Стретович.

Источник: общественный деятель, депутат ВРУ 2-х созывов Александр Доний в Facebook

Прямая речь: "Досадное известие – в автоаварии несколько часов назад погиб Владимир Стретович".

Справка. Владимир Стретович был депутатом Верховной Рады Украины второго, четвертого, пятого и шестого созывов. Впервые попал в парламент в 1994 году. Трижды избирался по спискам партии "Наша Украина".

Стретович – заслуженный юрист Украины (1996), награжден орденом Ярослава Мудрого IV степени.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: авария
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минобороны Дании анонсировали поставки САУ CAESAR и танков Leopard 1

В сети неизвестные распространяют фейковые публикации от имени "Украинской правды": УП обращается в СБУ

видеоСБУ показала эксклюзивные кадры с освобожденными пленниками РФ

Завладение 500 миллионами: НАБУ объявило в розыск экспредседателя Фонда госимущества Сенниченко

фото, видеоУкраина вернула из плена РФ еще 100 своих защитников

Рада проголосовала за возвращение 30 тыс. грн выплат всем военным. Но это не окончательно

Все новости...
авария
В Нидерландах пассажирский поезд столкнулся с техникой на путях: десятки пострадавших
Столкновение поездов в Греции: уже 57 погибших
В Одессе – масштабная авария на подстанции, часть города полностью обесточена
Последние новости
22:17
Зеленский утвердил Кравченко на должности главы Киевской ОВА
22:16
Визит Путина в Турцию пока не планируется - глава МИД
22:00
В России хотят рассылать повестки по интернету: уклонистам запретят выезд из страны
21:46
Ветераны смогут получить грант на собственный бизнес: что для этого нужно
21:33
США призовут союзников усилить финансовое давление на РФ и увеличить помощь Украине
21:21
В "Антонове" ожидают, что вторая "Мрия" будет приносить $30 миллионов ежегодно
21:10
Пентагон прокомментировал "сливы" секретных документов: очень серьезный риск для безопасности
21:01
На Херсонщине россияне с беспилотника атаковали лодку с людьми - ОВА
20:57
Официально о войне могут говорить три человека – Маляр об "утечке" данных
20:47
Премьер Греции заверил Зеленского в поддержке Украины столько, сколько будет необходимо
Все новости...
Реклама: