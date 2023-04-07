Погиб экс-нардеп Владимир Стретович

В автомобильной аварии погиб бывший народный депутат Украины Владимир Стретович.

Источник: общественный деятель, депутат ВРУ 2-х созывов Александр Доний в Facebook

Прямая речь: "Досадное известие – в автоаварии несколько часов назад погиб Владимир Стретович".

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Справка. Владимир Стретович был депутатом Верховной Рады Украины второго, четвертого, пятого и шестого созывов. Впервые попал в парламент в 1994 году. Трижды избирался по спискам партии "Наша Украина".

Стретович – заслуженный юрист Украины (1996), награжден орденом Ярослава Мудрого IV степени.