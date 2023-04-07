Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Погиб экс-нардеп Владимир Стретович

"Украинская правда"Пятница, 7 апреля 2023, 02:55
Погиб экс-нардеп Владимир Стретович
Владимир Стретович. Фото из Википедии

В автомобильной аварии погиб бывший народный депутат Украины Владимир Стретович.

Источник: общественный деятель, депутат ВРУ 2-х созывов Александр Доний в Facebook

Прямая речь: "Досадное известие – в автоаварии несколько часов назад погиб Владимир Стретович".

Реклама:

Справка. Владимир Стретович был депутатом Верховной Рады Украины второго, четвертого, пятого и шестого созывов. Впервые попал в парламент в 1994 году. Трижды избирался по спискам партии "Наша Украина".

Стретович – заслуженный юрист Украины (1996), награжден орденом Ярослава Мудрого IV степени.

Темы: авария
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
авария
Почему разбилась российская "Луна": "Роскосмос" назвал причину
В Пакистане с рельсов сошел поезд: 30 погибших, 100 раненых
Атака России на ЗАЭС затронет весь мир – топ-чиновник НАТО
Последние новости
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
17:36
В Киеве во время обстрела РФ мужчина сел в пылающий автомобиль, чтобы отвезти его подальше от других машин
17:34
Маневрировала 3 минуты: в Польше рассказали детали залета российской ракеты
17:33
Лица, работающие в условиях интенсивных обстрелов, получат повышение зарплаты
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек – ОП
Все новости...
Реклама: