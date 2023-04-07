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Украина фактически избавилась от олигархов, но есть риски появления новых – СМИ

"Украинская правда"Пятница, 7 апреля 2023, 06:25
Украина фактически избавилась от олигархов, но есть риски появления новых – СМИ
Евро. Getty Images

Вследствие российского вторжения украинские олигархи потеряли активы и политическое влияние, из-за чего фактически перестали быть олигархами. Однако сохраняются риски появления новых олигархов в Украине.

Источник: материал агентства Bloomberg

Детали: Издание отмечает, что в декабрьском отчете Международный валютный фонд назвал восстановление в Украине "олигархических интересов" одним из рисков для реформ и будущей поддержки доноров.

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Бывшая руководительница НБУ Валерия Гонтарева сказала Bloomberg, что хищение денег, которые будут выделяться на так называемый "план Маршалла", может стать серьезной угрозой для Украины. По ее мнению, "доноры не боятся старых олигархов, они боятся новых".

Агентство пишет, ссылаясь на неназванного европейского дипломата, что страны G7 оказывают давление на украинские власти с требованием возобновить реформы и борьбу с коррупцией.

"Украина до сих пор имеет проблемы с очисткой судебной и налоговой систем, а также с диджитализацией государственных процессов, которая должна обеспечить прозрачность. Из-за этого будущее Украины снова может испортить коррупция", – считает издание.

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Bloomberg отмечает, что Украина становится все более централизованным и милитаризованным государством, а Владимир Зеленский ведет политику, которая может помешать послевоенной либерализации.

"Правительство фактически взяло под полный контроль крупные госкомпании, в частности "Укрнафту" и "Укртатнафту", которые ранее были в сфере интересов Игоря Коломойского", – говорится в публикации.

Формирование нового олигархического класса может негативно повлиять на перспективы Украины, поскольку будет тормозить поступление иностранных инвестиций и демонополизацию рынка, пишет издание.

Темы: Украинаолигархи
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